Тихановская назвала главное условие возвращения в Беларусь

Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь / Reuters

Лидер белорусской оппозиции и главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь. По ее словам, это произойдет, когда она будет чувствовать себя там в безопасности.

Об этом она заявила на пресс-конференции.

Она сказала, что любит свою родину и хочет туда вернуться.

"Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - сказала она.

Читайте такжеВ США выступили за новые выборы в Беларуси и поддержали ТихановскуюРанее сообщалось, Евросоюз не должен признавать Александра Лукашенко избранным президентом Беларуси, так как избирательный процесс был сфальсифицированным. Режим устроил репрессии против мирного населения, выступившего против незаконных действий власти, а самому Лукашенко белорусский народ больше не доверяет.

Об этом кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила в своем обращении.

По ее словам, цивилизованное европейское и мировое сообщество не должно признавать результаты выборов в РБ, согласно которым Лукашенко продлил свое правление страной.

"Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира", - сказала Тихановская.