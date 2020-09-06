Тихановская назвала условие изменения Конституции Беларуси

Оппозиция Беларуси настаивает на новых президентских выборах - Тихановская / Скриншот

Изменения в Конституцию страны могут быть внесены лишь только после того, как состоятся новые выборы президента Беларуси.

Такую позицию озвучила белорусский политик, лидер оппозиции Светлана Тихановская в эфире своего канала на YouTube.

По ее словам, оппозиционные силы Беларуси поддерживают внесение изменений в Основной закон государства, однако для реализации данной инициативы нужно выбрать нового президента страны.

"Конституционная реформа, конечно, нужна, но нужна уже после проведения новых выборов. Изменения должны быть, но уже после избрания нового президента", - отметила Тихановская.Читайте такжеТихановская рассказала, как Лукашенко заставят уйти с поста президента Беларуси

Также она подчеркнула, что переговоры по ситуации в Беларуси уже проводились с лидерами стран западного мира, однако от России, с которой белорусская оппозиция готова идти на переговоры, инициативы диалога пока не было.