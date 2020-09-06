Тихановская назвала условие изменения Конституции Беларуси

Оппозиция Беларуси готова к переговорам с Западом и Россией.
Изменения в Конституцию страны могут быть внесены лишь только после того, как состоятся новые выборы президента Беларуси.
Такую позицию озвучила белорусский политик, лидер оппозиции Светлана Тихановская в эфире своего канала на YouTube.
По ее словам, оппозиционные силы Беларуси поддерживают внесение изменений в Основной закон государства, однако для реализации данной инициативы нужно выбрать нового президента страны.
"Конституционная реформа, конечно, нужна, но нужна уже после проведения новых выборов. Изменения должны быть, но уже после избрания нового президента", - отметила Тихановская.Читайте такжеТихановская рассказала, как Лукашенко заставят уйти с поста президента Беларуси
Также она подчеркнула, что переговоры по ситуации в Беларуси уже проводились с лидерами стран западного мира, однако от России, с которой белорусская оппозиция готова идти на переговоры, инициативы диалога пока не было.
- Напомним, 9 августа на территории республики Беларусь состоялись президентские выборы, в ходе которых, по версии Центризбиркома, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Его результат – 80,10%. Второе место у Светланы Тихановской – за нее проголосовали 10,12%.
- Значительная часть белорусского народа не поддержала обнародованные ЦИК результаты избирательного процесса. В стране начались массовые протестные акции и забастовки. В ночь с 10 на 11 августа на территории Беларуси произошла кульминация событий – силовики устроили масштабное избиение протестующих и случайных прохожих. В ходе событий были задержаны около 7 тысяч человек.
- Страны Евросоюза не признали результаты выборов президента Беларуси и назвали их сфальсифицированными. Брюссель готовит санкции против режима Александра Лукашенко.
- Действующий президент Александр Лукашенко во время выступления перед бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей выразил готовность пойти на полную перезагрузку власти, однако подчеркнул, что для этого нужно принять новую Конституцию страны.Читайте такжеНовые выборы в Беларуси: в оппозиции назвали сроки и объяснили участие Лукашенко