Тихановская обратилась к ЕС по поводу Лукашенко и готова взять власть в свои руки

Тихановская не признает Лукашенко легитимным президентом.
Евросоюз не должен признавать Александра Лукашенко избранным президентом Беларуси, так как избирательный процесс был сфальсифицированным. Режим устроил репрессии против мирного населения, выступившего против незаконных действий власти, а самому Лукашенко белорусский народ больше не доверяет.
Об этом кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила в своем обращении.
По ее словам, цивилизованное европейское и мировое сообщество не должно признавать результаты выборов в РБ, согласно которым Лукашенко продлил свое правление страной.
"Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира", - сказала Тихановская.Читайте такжеУ Тихановской рассказали, посадят ли в тюрьму Лукашенко в случае прихода к власти
Также она акцентировала внимание на том, что белорусский народ вышел на улицы, чтобы защитить свой выбор, однако государство применило к нему жесткие механизмы репрессий.
Кроме того, Тихановская добавила, что политик уже создала Координационный совет, задачей которого является мирная передача власти оппозиции путем переговоров.
"Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор беларуского народа", - подчеркнула политик.
Ранее в штабе Тихановской призвали оппозицию к проведению серии мирных протестов, которые должны поддержать местные власти. Органы местного самоуправления по требованию народа обязаны официально призвать Лукашенко к оставке.Читайте также"Убрать с улиц ОМОН и войска": Тихановская включилась в борьбу за власть в Беларуси
В Германии уже заявили, что режиму Лукашенко приходит конец и попросили официальный Минск воздержаться от жестких мер в отношении народа.