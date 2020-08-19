Тихановская обратилась к ЕС по поводу Лукашенко и готова взять власть в свои руки

Тихановская просит не признавать результаты выборов президента Беларуси / Скриншот YouTube

Евросоюз не должен признавать Александра Лукашенко избранным президентом Беларуси, так как избирательный процесс был сфальсифицированным. Режим устроил репрессии против мирного населения, выступившего против незаконных действий власти, а самому Лукашенко белорусский народ больше не доверяет.

Об этом кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила в своем обращении.

По ее словам, цивилизованное европейское и мировое сообщество не должно признавать результаты выборов в РБ, согласно которым Лукашенко продлил свое правление страной.

"Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира", - сказала Тихановская.Читайте такжеУ Тихановской рассказали, посадят ли в тюрьму Лукашенко в случае прихода к власти

Также она акцентировала внимание на том, что белорусский народ вышел на улицы, чтобы защитить свой выбор, однако государство применило к нему жесткие механизмы репрессий.

Кроме того, Тихановская добавила, что политик уже создала Координационный совет, задачей которого является мирная передача власти оппозиции путем переговоров.

"Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор беларуского народа", - подчеркнула политик.

Ранее в штабе Тихановской призвали оппозицию к проведению серии мирных протестов, которые должны поддержать местные власти. Органы местного самоуправления по требованию народа обязаны официально призвать Лукашенко к оставке.Читайте также"Убрать с улиц ОМОН и войска": Тихановская включилась в борьбу за власть в Беларуси

В Германии уже заявили, что режиму Лукашенко приходит конец и попросили официальный Минск воздержаться от жестких мер в отношении народа.