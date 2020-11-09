Тихановская объяснила, чей Крым и пригрозила Лукашенко

Чей Крым и что грозит Лукашенко - главное из заявлений Тихановской / Reuters

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская официально озвучила свою позицию по Крыму. Также она выступила с обращением к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В комментарии Укринформу Тихановская заявила, что Крым принадлежит Украине, а Россия оккупировала полуостров.

"Моя личная точка зрения: есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", – заявила Тихановская.

Читайте такжеНазвана причина отказа Тихановской назвать Крым украинскимОна также добавила, что выступает против любого проявления агрессии, в том числе и на оккупированном Донбассе. Однако Тихановская тут же подчеркнула, что это ее личная позиция, а говорить от имени белорусского народа она не имеет права.

В то же время она опубликовала на Youtube видеообращение, в котором заявила, что Лукашенко и его сторонники будут отвечать за террор.

"К той жизни, как раньше, уже не вернуться – и вы это знаете. Режим необратимо закапывает себя в преступлениях и долгах. Он устраивает террор, за который понесет ответственность. Поэтому берегите друг друга, поддерживайте и помогайте друг другу. Вместе мы справимся со всем – даже с этой непростой дорогой к новой свободной стране", – заявила Тихановская в обращении.

Протесты в Беларуси: история противостояния