Тихановская объяснила, чей Крым и пригрозила Лукашенко

Тихановская наконец согласилась с международной позицией по Крыму.
Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская официально озвучила свою позицию по Крыму. Также она выступила с обращением к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
В комментарии Укринформу Тихановская заявила, что Крым принадлежит Украине, а Россия оккупировала полуостров.
"Моя личная точка зрения: есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", – заявила Тихановская.
Читайте такжеНазвана причина отказа Тихановской назвать Крым украинскимОна также добавила, что выступает против любого проявления агрессии, в том числе и на оккупированном Донбассе. Однако Тихановская тут же подчеркнула, что это ее личная позиция, а говорить от имени белорусского народа она не имеет права.
В то же время она опубликовала на Youtube видеообращение, в котором заявила, что Лукашенко и его сторонники будут отвечать за террор.
"К той жизни, как раньше, уже не вернуться – и вы это знаете. Режим необратимо закапывает себя в преступлениях и долгах. Он устраивает террор, за который понесет ответственность. Поэтому берегите друг друга, поддерживайте и помогайте друг другу. Вместе мы справимся со всем – даже с этой непростой дорогой к новой свободной стране", – заявила Тихановская в обращении.
Протесты в Беларуси: история противостояния
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Минске силовики продолжают стягивать военную технику на фоне массовых акций протеста. Только за 8 ноября задержали более 650 участников акций.