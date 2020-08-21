Тихановская обжаловала результаты президентских выборов

Жалоба подана в Верховный суд.
Адвокат Максим Знак подал в Верховный суд жалобу Светланы Тихановской о признании выборов 9 августа недействительными.
Об этом сообщает TUT.BY.
"Жалоба подана. Решение о начале производства будет в течение трех дней", - сообщил он.
Как известно, 9 августа в Беларуси после выборов президента начались масштабные акции протеста. Массовые протесты в Беларуси 2020 начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым Александр Лукашенко является безоговорочным лидером избирательной гонки.
Оппозиция Беларуси обвинила власти в масштабных фальсификациях. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
ЕС не признал выборы в Беларуси, а США назвали их нечестными.
Читайте такжеНазвана причина отказа Тихановской назвать Крым украинскимНапомним, лидер белорусской оппозиции и главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь. По ее словам, это произойдет, когда она будет чувствовать себя там в безопасности.
Об этом она заявила на пресс-конференции.
Она сказала, что любит свою родину и хочет туда вернуться.
"Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - сказала она.