Тихановская обжаловала результаты президентских выборов / Reuters

Адвокат Максим Знак подал в Верховный суд жалобу Светланы Тихановской о признании выборов 9 августа недействительными.

Об этом сообщает TUT.BY.

"Жалоба подана. Решение о начале производства будет в течение трех дней", - сообщил он.

Как известно, 9 августа в Беларуси после выборов президента начались масштабные акции протеста. Массовые протесты в Беларуси 2020 начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым Александр Лукашенко является безоговорочным лидером избирательной гонки.

Оппозиция Беларуси обвинила власти в масштабных фальсификациях. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.

ЕС не признал выборы в Беларуси, а США назвали их нечестными.

Читайте такжеНазвана причина отказа Тихановской назвать Крым украинскимНапомним, лидер белорусской оппозиции и главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь. По ее словам, это произойдет, когда она будет чувствовать себя там в безопасности.

Об этом она заявила на пресс-конференции.

Она сказала, что любит свою родину и хочет туда вернуться.

"Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - сказала она.