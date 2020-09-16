Тихановская оценила угрозу оккупации Россией части Беларуси

Лукашенко в Беларуси не понадобится военная помощь РФ, считает оппозиционер.
Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская надеется, что после переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Российской Федерации Владимира Путина в Сочи РФ не пойдет на оккупацию части белорусского государства.
Граждане РФ не поймут такого решения своих властей, как ввод войск в Беларусь или оказание военной помощи Лукашенко, рассказала политик в интервью Lb.ua.
По словам оппозиционера, в белорусском государстве Лукашенко не понадобится военная помощь России, поскольку акции протеста носят абсолютно мирный характер и такими и останутся.
"…в отношении Беларуси таких действия со стороны России не будет (захвата части территории, как было с Украиной – Ред.). Белорусы дружественны абсолютно с гражданами Российской Федерации. Мы всегда были в замечательных отношениях, и очень не хочется эти отношения портить", – сказала собеседница.
- Напомним, в Беларуси после выборов президента, которые состоялись 9 августа, начались массовые акции протеста.
- Люди начали протестовать после того, как стало известно, что Александр Лукашенко побеждает с огромным отрывом.
- Оппозиция Беларуси обвинила власти в массовых фальсификациях. Оппозиция и ее сторонники хотят перемен. Силовики жестко расправлялись с участниками акций протеста. Светлане Тихановской пришлось покинуть Беларусь.
- Лукашенко заявил, что не отдаст власть. Позже в Сочи он встретился с Владимиром Путиным. Президент РФ по итогам встречи сказал, что российские власти предоставит белорусскому государству кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".