Тихановская поставила Лукашенко ультиматум и пригрозила тотальной забастовкой

Светлана Тихановская / Скриншот

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула ультиматум президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в ее Telegram-канале.

Она заявила о том, что с момента президентских выборов в Беларуси прошло уже "два месяца политического кризиса, насилия и беззакония".

По ее словам, 25 октября оппозиция объявляет народный Ультиматум.

Тихановская подчеркнула, что у режима Лукашенко есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:

Лукашенко должен объявить об уходе.

Насилие на улицах должно остановиться полностью.

Все политзаключённые должны быть освобождены.

"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - добавила Тихановская.

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