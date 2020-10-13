Тихановская поставила Лукашенко ультиматум и пригрозила тотальной забастовкой

Режиму Александра Лукашенко дали 13 дней, чтобы выполнить обязательные требования.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула ультиматум президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в ее Telegram-канале.
Она заявила о том, что с момента президентских выборов в Беларуси прошло уже "два месяца политического кризиса, насилия и беззакония".
По ее словам, 25 октября оппозиция объявляет народный Ультиматум.
Тихановская подчеркнула, что у режима Лукашенко есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:
- Лукашенко должен объявить об уходе.
- Насилие на улицах должно остановиться полностью.
- Все политзаключённые должны быть освобождены.
"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - добавила Тихановская.
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- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.