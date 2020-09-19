Тихановская пригрозила белорусским силовикам и поставила жесткое условие

В Минске происходит произвол, подчеркнула Светлана ТИхановская.
Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала задержания во время марша, состоявшегося в Минске в субботу, 19 сентября.
Тихановская потребовала освободить задержанных женщин, сообщает Telegram-канал Пул первой.
"Сегодня в Минске происходит произвол. Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков. Сейчас в списках задержанных уже больше 240 белорусок, и там есть даже девочки 2004 года рождения.
Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать", - подчеркнула Тихановская.
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- Напомним, а Минске силовики разогнали женский марш.
- Силовики окружили участниц марша. Женщины, заблокированные силовиками, стояли в оцеплении и громко кричали.
- После этого их начали задерживать с применением силы.Участницы марша, которые сопротивлялись, волочили по асфальту.
- Всего было задержано более 150 человек.