Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси

Светлана Тихановская высказалась о санкциях Евросоюза против Беларуси/ Reuters

Белорусская оппозиционерка и главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская в преддверии встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине высказалась за расширение санкций ЕС в отношении белорусских чиновников.

По ее словам, введенные на минувшей неделе Советом Евросоюза санкции являются "маленькой победой", пишет DW.

"Я уверена, и я настаиваю, что этот список должен быть расширен", - подчеркнула Тихановская.

Она добавила, что получила со стороны германского канцлера предложения относительно тех тем, которые могут быть затронуты 6 октября.

Тихановская отметила, что встреча с Меркель, по всей видимости, станет "теплой беседой двух женщин - одна из которых нуждается в помощи для своей страны, а другая - готова помочь".

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель встретится в Берлине со Светланой Тихановской во вторник, 6 октября. Они обсудят ситуацию в Белоруссии после президентских выборов.

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