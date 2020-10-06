Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси

Уже введенные на минувшей неделе Советом Евросоюза санкции Тихановская назвала "маленькой победой".
Белорусская оппозиционерка и главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская в преддверии встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине высказалась за расширение санкций ЕС в отношении белорусских чиновников.
По ее словам, введенные на минувшей неделе Советом Евросоюза санкции являются "маленькой победой", пишет DW.
"Я уверена, и я настаиваю, что этот список должен быть расширен", - подчеркнула Тихановская.
Она добавила, что получила со стороны германского канцлера предложения относительно тех тем, которые могут быть затронуты 6 октября.
Тихановская отметила, что встреча с Меркель, по всей видимости, станет "теплой беседой двух женщин - одна из которых нуждается в помощи для своей страны, а другая - готова помочь".
Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель встретится в Берлине со Светланой Тихановской во вторник, 6 октября. Они обсудят ситуацию в Белоруссии после президентских выборов.
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Санкции ЕС против Беларуси - что было ранее:
- В ночь на пятницу, 2 октября, участники саммита Евросоюза пришли к соглашению по поводу санкций в отношении лиц, несущих ответственность за фальсификацию итогов выборов и применение насилия к участникам мирных протестов в Беларуси.
- Позже был был обнародован санкционный список из 44-х белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси. Александра Лукашенко в этом списке нет.
- Беларусь отреагировала на принятие Евросоюзом санкций в отношении ряда белорусских должностных лиц ответным санкционным списком.
- Российская Федерация присоединилась к санкциям Беларуси против Европейского Союза, которые были введены в ответ на аналогичный шаг ЕС.