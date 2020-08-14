УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Ситуация критическая": Тихановская вышла на связь и рассказала белорусам, что делать

14 августа 2020, 12:19

Светлана Тихановская призвала к новым протестам, сделав при этом важную оговорку.

Тихановская призвала к новым протестам - с оговоркой
Тихановская призвала к новым протестам - с оговоркой / Наша Нива

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которую неофициально называют победителем на выборах президента Беларуси 2020, сделала новое видеобращение.

Она поблагодарила всех сторонников за поддержку и отметила, что "ситуация критическая". При этом Тихановская призвала мэров всех белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.

"Человеческая жизнь – это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. Давайте вместе защитим наш выбор", – заявила политик.

Читайте также"Бьют и травят хлоркой": выяснились жуткие подробности о муже Тихановской

Что происходит в Беларуси

Напомним, 14 августа тысячи работников крупнейших предприятий Беларуси продолжают протесты против режима Александра Лукашенко. Трудовые коллективы не согласны с результатами ЦИК, объявившего победу Лукашенко на выборах президента страны.

Результаты выборов в Беларуси 2020

Напомним, 10 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя победителем выборов и призвала власть начать переговоры о мирной передаче управления государством.

В свою очередь Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала данные, что Александр Лукашенко набирает более 80% голосов на выборах президента Беларуси. За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Явка составила 84,23%.

Официальные данные от ЦИК Беларуси о том, как проголосовали в Минске:

  • Лукашенко – 64,49%,
  • Тихановская – 14,92%.

Светлана Тихановская выборы в Беларуси новости Беларуси выборы президента Беларуси протесты в Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «"Ситуация критическая": Тихановская вышла на связь и рассказала белорусам, что делать». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:51
Назвавший Крым Украиной, а войну на Донбассе – гражданской Цепкало выступил против войск России в Беларуси
12:43
Алкоголь на голодный желудок: что происходит с организмом Видео
12:29
Коронавирус в Украине и в мире 14 августа: за сутки заразились 306 679 человек
12:28
"Я пока живой": Лукашенко рассказал, где находится после выборов в Беларуси Видео
12:28
Добрый Сталин, или Почему многие украинцы завидуют белорусам мнение
12:25
Рак кожи: как часто наносить крем от солнца, чтобы не заболеть Видео
12:19
"Ситуация критическая": Тихановская вышла на связь и рассказала белорусам, что делать Видео
12:13
Зеленский рассказал, как удалось освободить задержанных в Беларуси украинцев
12:01
Ламинированные межкомнатные двери: на что обратить внимание при выборе? новости компании
11:57
Десятки предприятий и тысячи рабочих: в Беларуси продолжается забастовка против Лукашенко Видео
11:31
Язва желудка: причины, симптомы и факторы риска Видео
11:15
Камала Харрис может стать главным критиком Трампа мнение
11:11
Коронавирус в Украине: Covid-19 установил новые антирекорды Видео
10:40
"Нам не нужна война": у Лукашенко отреагировали на ситуацию в Беларуси и сделали заявление Видео
10:20
С Медовым Спасом – поздравления в прозе, стихах и картинках на Маковей Видео
10:19
Социолог объяснил, почему у Зеленского начались проблемы с рейтингом
09:54
Стало известно, почему Венедиктова не поехала в Беларусь по делу о выдаче Украине боевиков ЧВК Вагнера
09:45
Лукашенко безупешно косплеит Гитлера - и закончит так же мнение
09:25
"Вы ответите за все": замглавы МВД Беларуси заявил, что в СИЗО не издевались над людьми Видео
09:03
Поворот на восток. У Польши назревают большие проблемы в ЕС
09:00
Синдром Скитера: врачи предупредили об опасности комариных укусов Видео
08:59
В ВОЗ рассказали, почему не взяли российскую вакцину от коронавируса
08:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 августа: кому грозят болезни, а кому – денежное фиаско Видео
08:40
В штабе арестованного Бабарико назвали три главных требования к Лукашенко Видео
08:31
В Беларуси перелом: бульба-фюрер и его эсесовцы поняли, что обречены мнение Видео
08:21
В Беларуси вынесли вердикт насчет задержанного на протестах украинца
07:11
"Показывай себя голышом": Ирина Морозюк без белья показала твердые соски
06:54
Протест гнева: чем закончится "майдан" в Беларуси мнение
06:33
Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам
06:01
Мэр Киева – не предел: астролог рассказал о политическом будущем Притулы
05:05
Трамп сравнил ЕС с Китаем и разразился критикой в адрес Германии из-за Северного потока-2
04:26
Ученые выяснили, каким людям нужно опасаться тяжелых форм коронавируса
03:49
Применение силы к активистам в Беларуси: в Европарламенте намерены наказать Лукашенко
03:11
Ученые нашли способ определять COVID-19 при помощи популярных гаджетов
02:17
Беларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК Вагнера: журналист назвал причину
01:51
"Вот это бидоны": Седокова показала грудь крупным планом
01:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 августа: поддержка высших сил и перемены Видео
00:55
Медики изобрели новый способ лечения язвы
00:31
Домбровская, которую назвали "корабельной сосной", идет в мэры Николаева Видео
00:19
С Медовым Спасом: какой сегодня праздник 14 августа, приметы, именины Видео
13 августа, четверг
23:59
В Беларуси протестующих в СИЗО избивают и насилуют – СМИ Фото Видео
23:36
Красная зона увеличилась: Минздрав разделил области из-за Covid-19 Видео
22:59
Коронавирус в Украине и мире 13 августа: за сутки заразились 330 тысяч человек Видео
22:54
"Верым! Можам! Пераможам!": в Беларуси новая вспышка протестов Фото Видео
22:22
Лукашенко поручил освободить "попавших под раздачу"
22:06
Филарет пожаловался Трампу на ущемление прав верующих УПЦ
22:01
Кровавые протесты в Беларуси: появилась третья жертва Видео
21:36
Мощный взрыв в Бейруте: президент Ливии ошарашил суммой ущерба
21:02
Белорусский оппозиционер, сбежавший в Москву, оскандалился заявлением о Донбассе
20:58
"Он вышел безоружным": что известно о первом погибшем в Минске Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять