"Ситуация критическая": Тихановская вышла на связь и рассказала белорусам, что делать

Тихановская призвала к новым протестам - с оговоркой / Наша Нива

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которую неофициально называют победителем на выборах президента Беларуси 2020, сделала новое видеобращение.

Она поблагодарила всех сторонников за поддержку и отметила, что "ситуация критическая". При этом Тихановская призвала мэров всех белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.

"Человеческая жизнь – это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. Давайте вместе защитим наш выбор", – заявила политик.

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Что происходит в Беларуси

Напомним, 14 августа тысячи работников крупнейших предприятий Беларуси продолжают протесты против режима Александра Лукашенко. Трудовые коллективы не согласны с результатами ЦИК, объявившего победу Лукашенко на выборах президента страны.

Результаты выборов в Беларуси 2020

Напомним, 10 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя победителем выборов и призвала власть начать переговоры о мирной передаче управления государством.

В свою очередь Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала данные, что Александр Лукашенко набирает более 80% голосов на выборах президента Беларуси. За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Явка составила 84,23%.

Официальные данные от ЦИК Беларуси о том, как проголосовали в Минске: