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Тихановская рассказала, что обсуждала с Меркель об Украине

30 ноября 2020, 08:02

Лидер белорусской оппозиции озвучила некоторые подробности своей беседы с канцлером ФРГ.

Тихановская
Светлана Тихановская / Reuters

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время личной встрече с главной белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской спрашивала ‒ понимает ли та украинский язык.

Об этом сама Тихановская рассказала в интервью Радио Свобода. Оппозиционерка отметила, что общалась с федеральным канцлером на английском языке.

"Ангела Меркель, кстати, не то, что вспоминала, но говорила об Украине, об украинском языке. Она говорит: "Вы понимаете украинский?". Я говорю: "Конечно, я понимаю – он очень и очень близок с белорусским (на русский не очень похож), и мы довольно легко понимаем друг друга", – заявила Тихановская.

Также оппозиционерка добавила ‒ европейские лидеры хорошо осведомлены о ситуации в Беларуси.

"Вы знаете, они очень хорошо владеют информацией о ситуации в Беларуси. Они знают, что происходит, вовлечены в эту ситуацию и всячески хотели бы помочь. Не всегда это, конечно, удается так, как им того хотелось бы. Но мы чувствуем эту поддержку", – подчеркнула Тихановская.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Накануне выборов президента Беларуси Светлана Тихановская утверждала, что Крым юридически принадлежит Украине, а фактически – России.
  • Белорусский журналист Франак Вячорка в августе заявил, что Светлана Тихановская открыто не высказывается по поводу принадлежности Крыма, так как в случае декларации подобных заявлений она может потерять поддержку среди пророссийского сегмента белорусских активистов
украинский язык Ангела Меркель Светлана Тихановская протесты в Беларуси
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