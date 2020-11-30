Тихановская рассказала, что обсуждала с Меркель об Украине

Светлана Тихановская / Reuters

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время личной встрече с главной белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской спрашивала ‒ понимает ли та украинский язык.

Об этом сама Тихановская рассказала в интервью Радио Свобода. Оппозиционерка отметила, что общалась с федеральным канцлером на английском языке.

"Ангела Меркель, кстати, не то, что вспоминала, но говорила об Украине, об украинском языке. Она говорит: "Вы понимаете украинский?". Я говорю: "Конечно, я понимаю – он очень и очень близок с белорусским (на русский не очень похож), и мы довольно легко понимаем друг друга", – заявила Тихановская.

Также оппозиционерка добавила ‒ европейские лидеры хорошо осведомлены о ситуации в Беларуси.

"Вы знаете, они очень хорошо владеют информацией о ситуации в Беларуси. Они знают, что происходит, вовлечены в эту ситуацию и всячески хотели бы помочь. Не всегда это, конечно, удается так, как им того хотелось бы. Но мы чувствуем эту поддержку", – подчеркнула Тихановская.

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