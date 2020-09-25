Тихановская рассказала о своей инаугурации и позвала белорусов на новые протесты

Светлана Тихановская / Скриншот

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусам накануне запланированных новых акций протеста.

В своем обращении, опубликованном Telegram-каналом Пул первой, она прокомментировала инициативу народной инаугурации.

"Я благодарна вам за оказанное доверие. Объявив народную инаугурацию, вы в очередной раз высказали свою волю. Но инаугурация – это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием", - считает она.

Тихановская отметила, что важно приложить усилия для того, чтобы настоящая инаугурация избранного народом президента Беларуси в будущем все же состоялась, и на нее были приглашены все.

"Поэтому каждый ваш голос — на улицах, на предприятиях, в университетах — важен. И я готова сделать все, чтобы каждый голос был услышан: как внутри страны, так и за ее пределами. Спасибо, что вы не останавливаетесь. Я поддерживаю всех, кто выйдет на улицы своих городов в это воскресенье. Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Беларусь. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И – как следствие – официальной, законной инаугурации", - добавила Тихановская.

Ранее белорусская оппозиция заявила о намерении провести "народную инаугурацию" Тихановской в ходе массовых акций протеста, назначенных на воскресенье, 27 сентября.

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