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Тихановская сделала заявление о помиловании Лукашенко

20 сентября 2020, 12:23

Большинство людей в Беларуси считают Лукашенко преступником, утверждает Светлана Тихановская.

Тихановская
Вопрос амнистии для Лукашенко рассмотрят, если в ходе протестов больше не будет жертв - Тихановская/ Reuters

Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко ожидает ответственность по закону за действия силовиков в ходе протестов на территории страны. Однако ему могут быть предоставлены гарантии неприкосновенности в том случае, если больше не будет жертв.

Об этом заявила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью информагентству РБК.

По словам Тихановской, лично она пока не определилась с собственной позицией по этому вопросу. Но события затронули семьи белорусов, есть погибшие, которые выступают против каких-либо гарантий Лукашенко.

Политик считает, что вопрос амнистии для Лукашенко будет обсуждаться в том случае, если в дальнейшем больше не будет жертв.Читайте такжеТихановская пригрозила белорусским силовикам и поставила жесткое условие

"Если больше не будет жертв, то этот вопрос может стать и станет, наверное, предметом переговоров. Когда мы сядем за стол, мы это все сможем обсудить. Потому что большинство людей воспринимают его как преступника", - добавила Тихановская.

При этом избранный по версии оппозиции Беларуси президент считает, что решать вопрос Лукашенко будет суд.

"Конечное решение будет за справедливым судом. Этот человек является таким же гражданином республики Беларусь, как и любой другой. И на этого человека распространяются точно такие же законы, как и на любого другого гражданина республики Беларусь", - подчеркивает Тихановская и признается, что по этому вопросу пока нет окончательного решения.Читайте такжеТихановская готовит новый удар: в Беларуси анонсировали масштабные протесты

  • Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По данным Центризбиркома, Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов и заняла второе место. Победителем выборов комиссия назвала Александра Лукашенко с результатом 80,10% голосов.
  • Оппозиция не признала выборы президента и назвала их сфальсифицированными. После объявления результатов в Беларуси вспыхнули массовые протесты – десятки тысяч людей выходят на митинги с требованием отставки Александра Лукашенко.
  • Вечером 11 августа состоялись массовые протесты, в рамках которых силовики избивали протестующих и случайных прохожих. В рамках событий задержаны около 7 тысяч белорусов.
  • В ночь на 11 августа Светлана Тихановская вынуждена была покинуть территорию Беларуси и уехать в Литву из-за угрозы собственной жизни.

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