Тихановская собралась в Киев

Светлана Тихановская заявила, что Украина заняла "мощную позицию в отношении Беларуси".
Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поблагодарила Украину за поддержу и конкретную позицию относительно событий в Беларуси и заявила, что собирается в Киев после местных выборов в Украине.
Об этом Тихановская сказала в интервью белорусской службе Радио Свобода.
"Мы очень рады, что Украина заняла мощную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет свой перечень, возможно, поддержат введенные санкции ЕС. Это очевидный знак поддержки белорусских людей в борьбе", - отметила Тихановская.
Тихановская добавила, что она с командой уже планирует приехать в Киев и хотела бы выстраивать партнерские отношения с Украиной.
"Украинцы близки нам исторически и культурно. У меня часто на Западе спрашивают: "понимают россияне белорусский язык, когда вы начинаете говорить?". Я отвечаю: "нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы украинцев понимаем, они - нас. Наши языки несколько ближе". Планируем в ближайшее время поездку в Киев. После местных выборов уже", - сообщила она.
Светлана Тихановская - о чем ранее сообщал Главред:
- На выборах президента Беларуси 9 августа 2020 года согласно данным ЦИК Беларуси, Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей и заняла второе место. Официально выборы выиграл Александр Лукашенко – ЦИК постановил, что он набрал 80,1% голосов избирателей.
- В оппозиции сразу заявили о фальсификации избирательного процесса и считают, что выборы выиграла Светлана Тихановская. После обнародования официальных результатов выборов, по всей территории Беларуси начались массовые митинги.
- Десятки тысяч людей выступили за отставку Александра Лукашенко и проведение новых выборов.
- 13 октября Светлана Тихановская поставила Лукашенко ультиматум: если до 25 октября он не остановит насилие на улицах, не подаст в отставку и не выпустит политических заключенных, на территории Беларуси будет объявлена тотальная забастовка.
- 16 октября лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую Беларусь объявила в международный розыск. Она объявлена в розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя.