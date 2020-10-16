Тихановская собралась в Киев

Светлана Тихановская хочет приехать в Украину / Facebook Светлана Тихановская

Лидер белорусской оппозиции​ и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поблагодарила Украину за поддержу и конкретную позицию относительно событий в Беларуси и заявила, что собирается в Киев после местных выборов в Украине.

Об этом Тихановская сказала в интервью белорусской службе Радио Свобода.

"Мы очень рады, что Украина заняла мощную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет свой перечень, возможно, поддержат введенные санкции ЕС. Это очевидный знак поддержки белорусских людей в борьбе", - отметила Тихановская.

Тихановская добавила, что она с командой уже планирует приехать в Киев и хотела бы выстраивать партнерские отношения с Украиной.

"Украинцы близки нам исторически и культурно. У меня часто на Западе спрашивают: "понимают россияне белорусский язык, когда вы начинаете говорить?". Я отвечаю: "нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы украинцев понимаем, они - нас. Наши языки несколько ближе". Планируем в ближайшее время поездку в Киев. После местных выборов уже", - сообщила она.

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