Тихановская требует передачи власти и назвала условия для переговоров с Лукашенко

Светлана Тихановская / Скриншот

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о том, на каких условиях готова к переговорам с Александром Лукашенко.

Как подчеркнули в ее штабе, белорусская оппозиция готова к переговорам с режимом Лукашенко при условии освобождения задержанных участников политических протестов, сообщает Интерфакс.

"В этом диалоге с властями, о котором говорит Светлана, будет обсуждаться процедура мирной передачи власти", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, Тихановская также намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство.

После этого, сказали в штабе, "будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов, которые и будут проведены".

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Напомним, ранее Тихановская прокомментировала вероятность вооруженного вторжения России в Беларусь.