Тихановская заявила, что готова к диалогу с Путиным

Тихановская готова к диалогу с Путиным / Reuters

Главная соперница президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила о готовности пообщаться с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом Тихановская рассказала в интервью Deutsche Welle.

"Вы знаете, все мы люди, и как-то готовиться к общению с каким-то определенным человеком, я не знаю, как. Мне звонили лидеры сильных стран и, я думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться и с Владимиром Путиным", —сказала лидер беларусской оппозиции.

По словам Тихановской, представители России не выходили с ней на связь, но, если это случится, она готова к диалогу.

Соперница Лукашенко подчеркнула, что Беларусь — независимая страна, однако она должна быть в близких политических и экономических отношениях с другими государствами.

Читайте такжеТихановская рассказала, как Лукашенко заставят уйти с поста президента БеларусиНапомним, лидер белорусской оппозиции и главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь. По ее словам, это произойдет, когда она будет чувствовать себя там в безопасности.

Об этом она заявила на пресс-конференции.

Она сказала, что любит свою родину и хочет туда вернуться.

"Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - сказала она.