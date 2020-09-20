Тихановская заявила, что не имеет ничего против России

Тихановская объяснила свое отношение к России / Reuters

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ничего не имеет против России, при этом не исключила, что заключенные сейчас договоренности между Москвой и Минском будут пересмотрены, когда в Беларуси изменится власть.

Об этом Тихановская рассказала в интервью РБК.

По ее словам, если в договорённостях между Беларусью и Россией будет усматриваться какой-то вред, то они будут пересмотрены.

"Я говорила о том, что они будут пересмотрены. Потому что сейчас у белорусского народа нет доверия к господину Лукашенко. Они его не воспринимают как своего президента. Поэтому, когда вступит в должность новый законно избранный президент, то, если в этих соглашениях будет усматриваться какой-то вред Беларуси, экономике Беларуси или белорусскому народу, то такие соглашения, конечно, будут пересмотрены. Потому что мы изначально предупреждали, что они приняты без участия белорусов", - сказала Тихановская.

Политик подчеркнула, что белорусы имеют полное право влиять на такие переговоры, они имеют право участвовать.

"И президент прежде всего должен обсуждать всякого рода соглашения с другими странами с белорусским народом. Белорусский народ сейчас не считает Александра Григорьевича Лукашенко легитимным президентом, а в нашей стране народ — это источник власти. Поэтому, да, я такое заявление сделала, и я несу за него ответственность. И будущий законноизбранный президент, конечно, вправе будет пересмотреть соглашения, заключенные между любыми странами. Мы сейчас не переходим на частности, Россия, Украина или еще кто-то — это любые страны", - объяснила она.Также Тихановская обратила внимание на то, что против России она ничего не имеет.

"Вы должны понять, против России мы абсолютно ничего не имеем. Это какое-то искусственно раздутое мнение одного человека", - отметила она.

Заявления Тихановской – о чем она говорила ранее: