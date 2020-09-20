Тихановская заявила, что не имеет ничего против России

Если в договорённостях между Беларусью и Россией будет усматриваться какой-то вред, то они будут пересмотрены.
Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ничего не имеет против России, при этом не исключила, что заключенные сейчас договоренности между Москвой и Минском будут пересмотрены, когда в Беларуси изменится власть.
Об этом Тихановская рассказала в интервью РБК.
По ее словам, если в договорённостях между Беларусью и Россией будет усматриваться какой-то вред, то они будут пересмотрены.
"Я говорила о том, что они будут пересмотрены. Потому что сейчас у белорусского народа нет доверия к господину Лукашенко. Они его не воспринимают как своего президента. Поэтому, когда вступит в должность новый законно избранный президент, то, если в этих соглашениях будет усматриваться какой-то вред Беларуси, экономике Беларуси или белорусскому народу, то такие соглашения, конечно, будут пересмотрены. Потому что мы изначально предупреждали, что они приняты без участия белорусов", - сказала Тихановская.
Политик подчеркнула, что белорусы имеют полное право влиять на такие переговоры, они имеют право участвовать.
"И президент прежде всего должен обсуждать всякого рода соглашения с другими странами с белорусским народом. Белорусский народ сейчас не считает Александра Григорьевича Лукашенко легитимным президентом, а в нашей стране народ — это источник власти. Поэтому, да, я такое заявление сделала, и я несу за него ответственность. И будущий законноизбранный президент, конечно, вправе будет пересмотреть соглашения, заключенные между любыми странами. Мы сейчас не переходим на частности, Россия, Украина или еще кто-то — это любые страны", - объяснила она.Также Тихановская обратила внимание на то, что против России она ничего не имеет.
"Вы должны понять, против России мы абсолютно ничего не имеем. Это какое-то искусственно раздутое мнение одного человека", - отметила она.
Заявления Тихановской – о чем она говорила ранее:
- 17 сентября Светлана Тихановская озвучила требования белорусской оппозиции к Александру Лукашенко. В частности, она призвала начать диалог и объявить новые свободные и честные выборы.
- 15 сентября лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что деньги, выделенные Россией президенту Беларуси Александру Лукашенко, идут не на что-то крайне необходимое белорусскому государству, а на агрессивные действия.
- 15 сентября Светлана Тихановская высказала сожаление от имени всего белорусского народа в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин поддержал "диктатора" Александра Лукашенко.
- 11 сентября лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Россией режима Александра Лукашенко. Как подчеркнула она в интервью польской Rzeczpospolita, РФ пока умеренно поддерживает Минск. По ее мнению, президент России занял выжидательную позицию.