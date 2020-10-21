Тихановская заявила о гарантиях для белорусов после сокрушения режима Лукашенко

Белорусы должны продемонстрировать свою позицию режиму Лукашенко - Тихановская / Скриншот

Режим президента Александра Лукашенко в Беларуси очень дорого обходится белорусскому народу, однако правление действующей власти долго не продлится. Люди должны массово поддержать общенациональную забастовку, чтобы победа стала реальностью. Если поддержавшие протест белорусы потеряют работу, фонд BySol окажет им финансовую поддержку, а после смены власти активисты будут реабилитированы.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, сообщает пресс-служба политика в Telegram.

В частности, Тихановская призвала с 26 октября принять участие в общенациональной забастовке.

"Не приходите на работу и учебу с 26 октября – это тоже забастовка. Выходите на марши – это тоже забастовка. Закройте свои заведения и офисы – это тоже забастовка. Перестаньте пользоваться и сотрудничать с государственными услугами и сервисами – это тоже забастовка. Снимите все деньги со счетов банков – это тоже забастовка", - отметила Тихановская, добавив, что народ должен продемонстрировать свое нежелание жить при нынешнем правящем режиме.

Кроме того, Тихановская уверяет, что фонд BySol гарантирует людям, поддержавшим забастовку, финансовые гарантии.Читайте также"Бандиты в балаклавах": оппозиция Беларуси объявила "вендетту" силовикам Лукашенко

"Я могу гарантировать, что вы получите всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнетесь экономическим репрессиям или потеряете работу", - сказала политик.

При этом, по словам Тихановской, как только в стране поменяется власть, новое руководство страны гарантирует:

Аннулирование всех штрафов за неуплату коммунальных платежей

Отмену судимостей и административных штрафов

Компенсацию за оплату штрафов

Восстановление на рабочих местах участников протестов

Финансовую амнистию лицам, которые работали по контракту

Напоследок она подчеркнула, что народ должен взять ситуацию в свои руки, поскольку именно таким образом можно восстановить закон и безопасность в стране.

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