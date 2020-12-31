Тихановский объяснил, почему белорусы не смогли свергнуть Лукашенко

Политзаключенный уверен, что революция в Беларуси не затухнет сама по себе.
В Беларуси уже более четырех месяцев не прекращаются протесты против результатов выборов президента. Белорусский видеоблогер, политзаключенный Сергей Тихановский считает, что в стране происходит революция.
"В Беларуси революция человечности, гражданского общества и справедливости. Революция - это процесс, и он не затухнет сам по себе", - заявил Тихановский в интервью Deutsche Welle.
По его словам, протесты так и не привели к желаемому результату - отставке Александра Лукашенко, потому что в Беларуси были изолированы все лидеры и обезглавлена оппозиция.
"Однако новые лидеры появятся в каждом дворе. Исход ситуации зависит исключительно от нашего народа", - считает блогер.
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Протесты в Беларуси - о чем сообщалось ранее:
- Сергей Тихановский – предприниматель из Беларуси, блогер, общественный деятель и политик. Муж Светланы Тихановской.
- Известность получил после своей попытки зарегистрироваться кандидатом на пост президента страны. ЦИК отказал ему в регистрации. Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно.
- Тихановский уже более полугода находится под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, воспрепятствовании осуществлению избирательного права, а также разжигании социальной вражды.
- Его супруга Светлана Тихановская зарегистрировалась кандидатом в президенты вместо мужа. Согласно данным ЦИК Беларуси, она набрала 10,12% голосов избирателей. Победителем назвали Александра Лукашенко.
- Оппозиция не признала победы Лукашенко – на улицы Беларуси регулярно выходили и выходят десятки и сотни тысяч людей, которые требуют перевыборов либо признания Тихановской президентом.
- Тихановская возглавляет белорусскую оппозицию. Ее цель - организовать новые демократические выборы в стране. В связи с угрозами она вынужденно покинула территорию Беларуси и сейчас проживает в Литве.
- Сергей Тихановский заявил в интревью DW, что в сложившейся ситуации он скорее будет мужем главы государства.
- 23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.