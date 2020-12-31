Тихановский объяснил, почему белорусы не смогли свергнуть Лукашенко

Сергей Тихановский охарактеризовал политическую ситуацию в Беларуси / кадр из видео

В Беларуси уже более четырех месяцев не прекращаются протесты против результатов выборов президента. Белорусский видеоблогер, политзаключенный Сергей Тихановский считает, что в стране происходит революция.

"В Беларуси революция человечности, гражданского общества и справедливости. Революция - это процесс, и он не затухнет сам по себе", - заявил Тихановский в интервью Deutsche Welle.

По его словам, протесты так и не привели к желаемому результату - отставке Александра Лукашенко, потому что в Беларуси были изолированы все лидеры и обезглавлена оппозиция.

"Однако новые лидеры появятся в каждом дворе. Исход ситуации зависит исключительно от нашего народа", - считает блогер.

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Протесты в Беларуси - о чем сообщалось ранее: