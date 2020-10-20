Тихий убийца: Навальный назвал главные симптомы отравления Новичком

Одним из основных показателей воздействия яда является снижение уровня холинэстеразы в крови.
История с отравлением оппозиционера Алексея Навального удивительным образом повторяет убийство в 90-х годах российского банкира Ивана Кивелиди, которого предположительно также отравили Новичком.
Как рассказал один из разработчиков Новичка Вил Мирзаянов, вещество, приблизительная формула (а также хроматограмма и масс-спектр) которого упоминалась в документах дела об отравлении Кивелиди, относится к группе веществ системы Новичок, пишет Новая газета.
В материале подчеркивается, что такую же версию сообщил изданию еще один эксперт, который участвовал в разработке системы.
Авторы статьи подчеркивают, что для смертельного отравления достаточно прикоснуться к едва заметной капле этого вещества. Причем яд проникает в организм через кожу. А из материалов дела следует, что банкира Кивелиди отравили веществом, которое было нанесено на телефонную трубку в его кабинете.
"Как показывает дело Кивелиди, обнаружить вещество из группы Новичок в организме отравленного не так просто", - говорится в материале.
В случае с Кивелиди специалисты ведущих московских клиник, а также судмедэксперты не выявили в их организмах никаких известных ядов. Лишь по косвенным признакам судмедэксперты предположили, что на организм Кивелиди воздействовало "неизвестное вещество".
Первым и одним из основных показателей воздействия яда называется "снижение уровня холинэстеразы в крови" — жизненно важного фермента, который участвует в передаче нервных импульсов.
В документах российского дела об убийстве Кивелиди в качестве внешних признаков отравления упоминались:
- бледность;
- холодные руки;
- холодный липкий пот;
- мелькание в глазах;
- стоны при потере сознания, судороги;
- человека охватывают страх и ощущение смерти;
- он ведет странные разговоры;
- перестает узнавать окружающих;
- задыхается.
Об этом говорилось в протоколах допросов свидетелей по делу, а также в обвинительном заключении и судебно-токсикологической экспертизе.
Алексей Навальный ответил на вопросы редакции и подтвердил, что именно это он испытывал, когда в самолете почувствовал себя плохо.
"Как минимум десять упомянутых им ощущений и реакций (они перечислены выше) точно совпали с тем, что происходило с Кивелиди и его секретарем, когда они почувствовали себя плохо", - добавили авторы материала.
Читайте такжеЯд из чая: разработчик Новичка оценил новую версию отравления Навального
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.