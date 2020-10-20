Тихий убийца: Навальный назвал главные симптомы отравления Новичком

Алексей Навальный / Reuters

История с отравлением оппозиционера Алексея Навального удивительным образом повторяет убийство в 90-х годах российского банкира Ивана Кивелиди, которого предположительно также отравили Новичком.

Как рассказал один из разработчиков Новичка Вил Мирзаянов, вещество, приблизительная формула (а также хроматограмма и масс-спектр) которого упоминалась в документах дела об отравлении Кивелиди, относится к группе веществ системы Новичок, пишет Новая газета.

В материале подчеркивается, что такую же версию сообщил изданию еще один эксперт, который участвовал в разработке системы.

Авторы статьи подчеркивают, что для смертельного отравления достаточно прикоснуться к едва заметной капле этого вещества. Причем яд проникает в организм через кожу. А из материалов дела следует, что банкира Кивелиди отравили веществом, которое было нанесено на телефонную трубку в его кабинете.

"Как показывает дело Кивелиди, обнаружить вещество из группы Новичок в организме отравленного не так просто", - говорится в материале.

В случае с Кивелиди специалисты ведущих московских клиник, а также судмедэксперты не выявили в их организмах никаких известных ядов. Лишь по косвенным признакам судмедэксперты предположили, что на организм Кивелиди воздействовало "неизвестное вещество".

Первым и одним из основных показателей воздействия яда называется "снижение уровня холинэстеразы в крови" — жизненно важного фермента, который участвует в передаче нервных импульсов.

В документах российского дела об убийстве Кивелиди в качестве внешних признаков отравления упоминались:

бледность;

холодные руки;

холодный липкий пот;

мелькание в глазах;

стоны при потере сознания, судороги;

человека охватывают страх и ощущение смерти;

он ведет странные разговоры;

перестает узнавать окружающих;

задыхается.

Об этом говорилось в протоколах допросов свидетелей по делу, а также в обвинительном заключении и судебно-токсикологической экспертизе.

Алексей Навальный ответил на вопросы редакции и подтвердил, что именно это он испытывал, когда в самолете почувствовал себя плохо.

"Как минимум десять упомянутых им ощущений и реакций (они перечислены выше) точно совпали с тем, что происходило с Кивелиди и его секретарем, когда они почувствовали себя плохо", - добавили авторы материала.

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