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Тони Блэр призвал Украину во всём советоваться с США

9 декабря 2020, 14:22
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Бывший британский премьер считает, что Киеву стоит "благоразумно вести себя с Китаем".

Украина должна во всём советоваться с США - Тони Блэр
Украина должна во всём советоваться с США - Тони Блэр / Фото Reuters

Бывший британский премьер-министр Тони Блэр призвал Украину во всём советоваться с США и "благоразумно вести себя с Китаем".

"Я думаю, что для такой страны, как Украина, важно осознать, что ваши основные отношения в области безопасности будут с Америкой и американскими союзниками. Это не означает, что вы не можете сотрудничать и вести торговлю с Китаем, но, вероятно, в будущем вам придется делать это благоразумно", — цитирует Интерфакс-Украина политика.

Читайте такжеУкраинцы оплатят миллиардный иск Китая по Мотор Сичи из своего карманаПредставитель Британии напомнил, что для Украины главная цель — вступление в НАТО. По его словам, за последние годы страна продвинулась по направлению к этой цели. В то же время перед любыми радикальными шагами Киеву необходимо советоваться с Вашингтоном, подчеркнул он.

Напомним, при президенте Петре Порошенко СБУ арестовало акции "Мотор Сич" в целях "государственной безопасности" после прямой продажи 56% китайскому инвестору. Как пишет популярный блогер военно-технической тематики Диана Михайлова, вместо дальнейшего развития совместного перспективного проекта, открывающего украинской компании путь на китайский рынок емкостью в триллионы долларов, Украина выбирает путь искусственного блокирования крупнейшей в ее истории промышленной инвестиции в технологическом секторе.

Китайские инвесторы украинского предприятия Мотор Сич намерены взыскать с украинских налогоплательщиков ущерб в размере 3,5 миллиарда долларов, и это у них, вероятно, получится, поскольку интересы в суде будут защищать юристы с мировым именем.

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