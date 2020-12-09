Бывший британский премьер считает, что Киеву стоит "благоразумно вести себя с Китаем".
Бывший британский премьер-министр Тони Блэр призвал Украину во всём советоваться с США и "благоразумно вести себя с Китаем".
"Я думаю, что для такой страны, как Украина, важно осознать, что ваши основные отношения в области безопасности будут с Америкой и американскими союзниками. Это не означает, что вы не можете сотрудничать и вести торговлю с Китаем, но, вероятно, в будущем вам придется делать это благоразумно", — цитирует Интерфакс-Украина политика.
Читайте такжеУкраинцы оплатят миллиардный иск Китая по Мотор Сичи из своего карманаПредставитель Британии напомнил, что для Украины главная цель — вступление в НАТО. По его словам, за последние годы страна продвинулась по направлению к этой цели. В то же время перед любыми радикальными шагами Киеву необходимо советоваться с Вашингтоном, подчеркнул он.
Напомним, при президенте Петре Порошенко СБУ арестовало акции "Мотор Сич" в целях "государственной безопасности" после прямой продажи 56% китайскому инвестору. Как пишет популярный блогер военно-технической тематики Диана Михайлова, вместо дальнейшего развития совместного перспективного проекта, открывающего украинской компании путь на китайский рынок емкостью в триллионы долларов, Украина выбирает путь искусственного блокирования крупнейшей в ее истории промышленной инвестиции в технологическом секторе.
Китайские инвесторы украинского предприятия Мотор Сич намерены взыскать с украинских налогоплательщиков ущерб в размере 3,5 миллиарда долларов, и это у них, вероятно, получится, поскольку интересы в суде будут защищать юристы с мировым именем.
Украина — США — Китай: последние новости
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