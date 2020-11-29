"Тотальное мошенничество": Трамп нашел крайних в своем фиаско на выборах

Дональд Трамп / Фото Reuters

ФБР и Минюст могли быть причастны к вмешательству в выборы президента США, по результатам которых победителем стал демократ Джо Байден.

Об этом в эфире телеканала Fox News заявил действующий президент США Дональд Трамп.

"Эти выборы — тотальное мошенничество", — подчеркнул он.

В качестве примера Трамп рассказал о том, что на результаты повлияло множество голосов людей, которые уже как 10-15 лет мертвы.

"Что ФБР и Министерство юстиции [делали]? Не знаю, может быть, они причастны", — сказал Трамп.

При этом президент США считает, что о фактах мошенничества на выборах не рассказывают СМИ. Поэтому он делает вывод о том, что в Америке "нет свободы прессы".

Он также добавил, что пресса в США может замалчивать некоторые события. "Вы не можете устроить скандал, если СМИ не сообщат об этом", — резюмировал Трамп.

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