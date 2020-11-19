Тотальное влияние России: эксперт раскрыл планы Турции и Азербайджана по Карабаху

Турция и Азербайджан воспрепятствуют влиянию России в Нагорном Карабахе и на Южном Кавказе - эксперт / Reuters

Россия путем разрешения конфликта в Нагорном Карабахе ввела свои войска на территорию Азербайджана и реализовала план, предполагающий постоянное присутствие российских миротворцев в республике. Однако Турция в союзе с Баку намерена противостоять тотальному влиянию Москвы как в Карабахе, так и на Южном Кавказе.

Об этом заявил руководитель Южно-Кавказского филиала Украинского центра исследований армии, конверсии и вооружения Владимир Копчак в эфире телеканала Украина 24, комментируя итоги нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, россияне действовали в невыгодных для себя условиях, однако решили свою главную задачу – обеспечили присутствие войск РФ на территории республики Азербайджан.

"Ситуация выглядит таким образом, что у нас есть военная интервенция Российской Федерации де-факто и де-юре на территории Азербайджана. Формально Россия реализовала свой много раз модернизированный план Лаврова, неизменным атрибутом которого всегда оставалось присутствие "российских миротворцев" на территории Азербайджана", - отметил Копчак.

Однако, как полагает эксперт, Турция и Азербайджан не намерены мириться с колоссальным влиянием России на ситуацию в Нагорном Карабахе и Южном Кавказе, поэтому планируют препятствовать реализации планов Москвы. Теперь Анкара и Баку будут ставить цель по обеспечению турецкого военного присутствия на новой линии разграничения в Карабахе. Если им удастся это реализовать, то Азербайджан сможет компенсировать издержки от присутствия военного контингента РФ на территории своего государства.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

"Теперь главный вопрос для Баку, Анкары – смогут ли они обеспечить турецкое военное присутствие на новой линии разграничения. Если оно там будет обеспечено, можно будет сказать, что Азербайджан компенсировал российское военное присутствие на своей территории", - подчеркнул Копчак.

Конфликт в Нагорном Карабахе