Тотальный локдаун​: в Польше запретили людям выходить на улицу в Новый год

Польша вводит локдаун на новогодние праздники.
В Польше на новогодние праздники ввели жесткие карантинные ограничения, которые запрещают свободное передвижение на Новый год.
Как сообщают на сайте генерального консульства Украины в Польше, локдаун будет действовать с 28 декабря по 17 января.
Кроме передвижения, будет запрещено работать торговым центрам, кафе и ресторанам, также вводятся ограничения в общественном транспорте.
Так, был установлен запрет на свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря 2020 года до 6:00 1 января 2021 года. Ограничение не касается лиц, которые будут выполнять служебные обязанности.
Как ранее сообщалось, с понедельника, 28 декабря, Польша изменила правила въезда граждан Украины на свою территорию.
Карантин на Новый год в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украине 19 декабря заработало постановление правительства, предполагающее ужесточение карантинных мер на праздники. Согласно документу, заведения общественного питания должны были работать на Новый год до 01:00.
- Кабмин 24 декабря опубликовал новое постановление №1301 от 23 декабря, которым разрешил работу заведений сферы общепита в новогоднюю ночь до 7 утра.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отмены усиленного карантина в январе не будет, а заведениям разрешили работать в новогоднюю ночь, так как в ведомстве не верят в закрытие кафе и ресторанов после первого часа ночи.
Автор: Мария Тупик