Тотальный локдаун​: в Польше запретили людям выходить на улицу в Новый год

Польша "закрылась" на Новый год / REUTERS

​В Польше на новогодние праздники ввели жесткие карантинные ограничения, которые запрещают свободное передвижение на Новый год.

Как сообщают на сайте генерального консульства Украины в Польше, локдаун будет действовать с 28 декабря по 17 января.

Кроме передвижения, будет запрещено работать торговым центрам, кафе и ресторанам, также вводятся ограничения в общественном транспорте.

Так, был установлен запрет на свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря 2020 года до 6:00 1 января 2021 года. Ограничение не касается лиц, которые будут выполнять служебные обязанности.

Как ранее сообщалось, с понедельника, 28 декабря, Польша изменила правила въезда граждан Украины на свою территорию.

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