В Шереметьево погибли 40 человек: названа причина аварии самолета Sukhoi Superjet 100

Названа причина крушения самолета в Шереметьево / скриншот из видео

В московском аэропорту Шереметьево год назад, 5 мая, произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу произошел пожар в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск).

На борту во время катастрофы находились 78 человек - 73 пассажира и 5 членов экипажа. Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов, при этом люди прыгали из горящего самолета и бежали по взлетной полосе.

Позднее в российском Следственном комитете сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек.

Спустя года пилот Денис Евдокимов, который был командиром сгоревшего самолета и сейчас проходит обвиняемым по делу об авиакатастрофе в Шереметьево, рассказал свою версию случившегося. По его словам, причиной авиакатастрофы стали неполадки в самолете.

"Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит — безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму", - сказал Евдокимов в интервью "Лента.ру".

Он также отметил, что у "Супеджетов" возникали время от времени проблемы с шасси. В случае с потерпевши крушение SSJ100 в Шереметьево шасси сломались при посадке и пробили топливный бак, что привело к возгоранию самолета.

Добавим, что по версии следствия, именно Евдокимов виноват в трагедии - пилот "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта".

Напомним, ранее сообщалось, следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года назвало основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Также одной из ошибок при аварии самолета Sukhoi Superjet 100 стало то, что сигнал "тревога" был объявлен руководителем полетов через 80 секунд после посадки, хотя, по нормативным актам, это должно быть сделано сразу после получения тревожного сигнала.