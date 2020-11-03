Трамп боится беспорядков: вокруг Белого дома усилили меры безопасности

Вокруг Белого дома установили заграждения

Вокруг Белого дома в Вашингтоне установили дополнительные заграждения высотой примерно в 2,5 метра в рамках мер предосторожности на случай беспорядков, связанных с проходящими в стране выборами, сообщает телеканал CNN.

Строители работали круглые сутки, чтобы возвести эти сооружения на площади в 20 гектаров. Они состоят из отдельных панелей в виде мелкой железной сетки, на которую невозможно забраться.

Выборы президента США