Трамп боится беспорядков: вокруг Белого дома усилили меры безопасности

Строители работали круглые сутки, чтобы возвести эти сооружения на площади в 20 гектаров.
Вокруг Белого дома в Вашингтоне установили дополнительные заграждения высотой примерно в 2,5 метра в рамках мер предосторожности на случай беспорядков, связанных с проходящими в стране выборами, сообщает телеканал CNN.
Строители работали круглые сутки, чтобы возвести эти сооружения на площади в 20 гектаров. Они состоят из отдельных панелей в виде мелкой железной сетки, на которую невозможно забраться.
Выборы президента США
- Во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки состоятся выборы главы государства. Главными претендентами на президентский пост являются Дональд Трамп и Джо Байден, представляющие Республиканскую и Демократическую партии.
- Согласно данным опроса телеканала NBC и газеты The Wall Street от 1 ноября, Байдена готовы поддержать 52% избирателей, тогда как Трампа – 42% от всех, кто определился со своим выбором.
- Однако 3 ноября стало известно, что в ключевых штатах – где развернется основная борьба кандидатов – Трамп, по результатам опроса, с небольшим отрывом опережает Байдена.
Автор: Екатерина Трохимчук