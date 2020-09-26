Трамп допустил поражение на выборах: президент США сделал заявление

Президент США Дональд Трамп призывает не допустить передачи власти в случае фальсификации выборов.
Американский глава государства Дональд Трамп считает, что выборы президента США он может проиграть только в том случае, если Демократическая партия устроит якобы махинации с голосованием по почте.
Об этом сообщает американское издание The New York Times.
В ходе встречи со своими сторонниками в Вирджинии Трамп заявил, что его команда проиграет президентские выборы только в том случае, если "демократы" будут использовать нечестные манипуляции в рамках избирательного процесса.
"Мы проиграем выборы, только если соперники-демократы будут жульничать с голосованием по почте. Это надувательство, они знают это, и СМИ знают, знают точно, что будет происходить. А демократы знают об этом лучше всех", - добавил Трамп.Читайте такжеТрамп практически догнал Байдена: стали известны результаты нового соцопроса в США
Также он выступил с обращением к своим сторонникам, призвав их не допустить передачи власти "демократам" в том случае, если будет понятно, что выборы сфальсифицированы.
- Выборы президента США должны пройти 3 ноября. Главными кандидатами на пост главы государства являются "демократ" Джо Байден и "республиканец" Дональд Трамп.
- Ранее Трамп также призывал отказаться от голосования по почте и заявил, что мирной передачи власти в США не будет. По его мнению, голосование по почте является катастрофическим.
- Между тем политолог Николай Капитоненко заявил, что Дональд Трамп примет свое возможное поражение на президентских выборах и наверняка не будет оспаривать результаты избирательной кампании.
- Кроме того, Дональд Трамп заявлял, что он будет готов мирно уйти из Белого дома в том случае, если победа кандидата от "демократов" Джо Байдена будет подтверждена Верховным судом.