Трамп допустил поражение на выборах: президент США сделал заявление

Мы проиграем выборы только в том случае, если "демократы" будут жульничать - Трамп / Reuters

Американский глава государства Дональд Трамп считает, что выборы президента США он может проиграть только в том случае, если Демократическая партия устроит якобы махинации с голосованием по почте.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

В ходе встречи со своими сторонниками в Вирджинии Трамп заявил, что его команда проиграет президентские выборы только в том случае, если "демократы" будут использовать нечестные манипуляции в рамках избирательного процесса.

"Мы проиграем выборы, только если соперники-демократы будут жульничать с голосованием по почте. Это надувательство, они знают это, и СМИ знают, знают точно, что будет происходить. А демократы знают об этом лучше всех", - добавил Трамп.Читайте такжеТрамп практически догнал Байдена: стали известны результаты нового соцопроса в США

Также он выступил с обращением к своим сторонникам, призвав их не допустить передачи власти "демократам" в том случае, если будет понятно, что выборы сфальсифицированы.