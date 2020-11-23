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Трамп готовит путч: озвучен неожиданный сценарий после инаугурации Байдена

23 ноября 2020, 01:30

Дональд Трамп может попытаться поднять военный переворот, не исключил Иван Яковина.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / GettyImages

Потерпевший поражение на выборах 45-й президент США Дональд Трамп всеми силами будет стараться удержаться у власти.

Как подчеркнул журналист Иван Яковина в эфире канала Украина 24, для сохранения Белого дома Трамп попытается устроить "тупой и очевидный государственный переворот".

"У него это не получится, поскольку всем уже ясно, что он задумал, и никто из американских политиков, даже республиканцы, участвовать в этом не желают. После 20 января, когда состоится инаугурация нового президента, нынешнему президенту всё-таки придется покинуть Белый дом. Он может попытаться поднять военный переворот, но для Америки это совсем уж экзотическая опция, на такое не каждый настоящий злодей решится, а вот такой бутафорский, как Трамп, и подавно. Он просто испугается", — сказал он.

В то же время обозреватель уверен в том, что Трамп примет участие в следующих президентских выборах в США в 2024 году.

"Но у него всё ещё остаётся вариант вернуться во власть в 2024 году, на следующих выборах президента. Для этого ему нужно сделать так, чтобы срок Джо Байдена стал неудачным, и вот это Трамп очень даже может устроить, и такой шанс он не упустит", — добавил Яковина.

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Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

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