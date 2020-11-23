Трамп готовит путч: озвучен неожиданный сценарий после инаугурации Байдена

Дональд Трамп / GettyImages

Потерпевший поражение на выборах 45-й президент США Дональд Трамп всеми силами будет стараться удержаться у власти.

Как подчеркнул журналист Иван Яковина в эфире канала Украина 24, для сохранения Белого дома Трамп попытается устроить "тупой и очевидный государственный переворот".

"У него это не получится, поскольку всем уже ясно, что он задумал, и никто из американских политиков, даже республиканцы, участвовать в этом не желают. После 20 января, когда состоится инаугурация нового президента, нынешнему президенту всё-таки придется покинуть Белый дом. Он может попытаться поднять военный переворот, но для Америки это совсем уж экзотическая опция, на такое не каждый настоящий злодей решится, а вот такой бутафорский, как Трамп, и подавно. Он просто испугается", — сказал он.

В то же время обозреватель уверен в том, что Трамп примет участие в следующих президентских выборах в США в 2024 году.

"Но у него всё ещё остаётся вариант вернуться во власть в 2024 году, на следующих выборах президента. Для этого ему нужно сделать так, чтобы срок Джо Байдена стал неудачным, и вот это Трамп очень даже может устроить, и такой шанс он не упустит", — добавил Яковина.

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