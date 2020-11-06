Трамп готовит увольнения и намерен заступить на второй президентский срок – Politico

Трамп продолжает борьбу за президентский пост в США / Скриншот YouTube

Президент США Дональд Трамп и его команда подготовили стратегию, в рамках которой он заступает на второй президентский срок, не дожидаясь официального объявления итогов избирательной кампании. Глава государства намерен провести кадровую ротацию и отправиться в поездки, в то время как будут оспариваться результаты выборов.

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на три источника, которым известны планы касательно президентской стратегии Дональда Трампа.

В частности, инсайдеры утверждают, что Трамп будет с максимальной эффективностью использовать свою ключевую роль на посту главы государства. Он может провести кадровые изменения в правительстве и уволить несколько чиновников. Возможно, Трамп отправит в отставку главу ФБР Кристофера Рэя и министра обороны США Марка Эспера. Кроме того, Трамп рассматривает возможность возобновления поездок в том время, как его соратники будут оспаривать результаты президентских выборов в штатах, где побеждает Джо Байден.

Как отмечает издание, Трампа раздражают попытки Байдена инициировать процедуру по передаче власти. Увольнения могут последовать уже на следующей неделе даже в том случае, если выиграет Байден или не удастся установить победителя.Читайте такжеТрамп заявил о фальсификациях на выборах в США и анонсировал удар

Подчеркивается, что Трамп намерен подписать несколько документов, связанных с торговлей с Китаем и ряд указов по социальным и культурным вопросам.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020 3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​ Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата. ​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря. Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени. По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса. После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров. Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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