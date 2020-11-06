Трамп готовит увольнения и намерен заступить на второй президентский срок – Politico

Трамп попытается убедить Америку в том, что именно он одержал победу на выборах президента США.
Президент США Дональд Трамп и его команда подготовили стратегию, в рамках которой он заступает на второй президентский срок, не дожидаясь официального объявления итогов избирательной кампании. Глава государства намерен провести кадровую ротацию и отправиться в поездки, в то время как будут оспариваться результаты выборов.
Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на три источника, которым известны планы касательно президентской стратегии Дональда Трампа.
В частности, инсайдеры утверждают, что Трамп будет с максимальной эффективностью использовать свою ключевую роль на посту главы государства. Он может провести кадровые изменения в правительстве и уволить несколько чиновников. Возможно, Трамп отправит в отставку главу ФБР Кристофера Рэя и министра обороны США Марка Эспера. Кроме того, Трамп рассматривает возможность возобновления поездок в том время, как его соратники будут оспаривать результаты президентских выборов в штатах, где побеждает Джо Байден.
Как отмечает издание, Трампа раздражают попытки Байдена инициировать процедуру по передаче власти. Увольнения могут последовать уже на следующей неделе даже в том случае, если выиграет Байден или не удастся установить победителя.Читайте такжеТрамп заявил о фальсификациях на выборах в США и анонсировал удар
Подчеркивается, что Трамп намерен подписать несколько документов, связанных с торговлей с Китаем и ряд указов по социальным и культурным вопросам.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.
Выборы президента США
- Выборы американского главы государства прошли 3 ноября. Согласно данным подсчета голосов, которые обновляются в режиме реального времени, лидирует кандидат от Демократической партии – он претендует на 264 голоса выборщиков. Показатель Трампа – 214 голосов. Подсчет бюллетеней продолжается.
- В Джорджии подсчитано уже 99% голосов. Вперед вырвался Байден, который опережает Трампа на 917 голосов американских избирателей.
- Трамп снова объявил о своей победе на президентских выборах и заявил о фальсификациях, вследствие чего произошел скандал на американском телевидении.