Трамп и Путин договорились контролировать вооружение и коронавирус

Вашингтон предложил Москве помощь в борьбе с Covid-19.
Президент США Дональд Трамп 7 мая провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили пандемию коронавируса и контроль над вооружением.
"Президент Трамп и президент Путин обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса", - сообщила представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
Трамп заявил Путину, что США готовы обсуждать контроль над вооружениями с участием России и Китая, чтобы избежать затратной гонки вооружений.
Президент США предложил Кремлю помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
"Президент Трамп вновь отметил, что США готовы оказать помощь любой стране, которая в ней нуждается, в том числе России", - сказано в сообщении.
Кроме того, президенты обсудили 75-летие победы над Германией и ряд других двусторонних вопросов. Также в ходе разговора коснулись положения на мировом рынке нефти и сделку ОПЕК+. Путин отметил, что РФ и США способны многого добиться, если будут следовать традициям союзничества Второй мировой войны.
Напомним, в США заявляют, что Россия предпринимает попытки сыграть на страхах и неопределенности будущего в связи с пандемией коронавируса, что дестабилизировать ситуацию в мире в целом и в западных странах, в частности.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки через некоторое время сообщат детали происхождения коронавируса.