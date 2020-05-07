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Трамп и Путин договорились контролировать вооружение и коронавирус

7 мая 2020, 18:29

Вашингтон предложил Москве помощь в борьбе с Covid-19.

Трамп и Путин
Трамп и Путин по телефону обсудили актуальные проблемы / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп 7 мая провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили пандемию коронавируса и контроль над вооружением.

"Президент Трамп и президент Путин обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса", - сообщила представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.

Трамп заявил Путину, что США готовы обсуждать контроль над вооружениями с участием России и Китая, чтобы избежать затратной гонки вооружений.

Президент США предложил Кремлю помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

"Президент Трамп вновь отметил, что США готовы оказать помощь любой стране, которая в ней нуждается, в том числе России", - сказано в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили 75-летие победы над Германией и ряд других двусторонних вопросов. Также в ходе разговора коснулись положения на мировом рынке нефти и сделку ОПЕК+. Путин отметил, что РФ и США способны многого добиться, если будут следовать традициям союзничества Второй мировой войны. 

Напомним, в США заявляют, что Россия предпринимает попытки сыграть на страхах и неопределенности будущего в связи с пандемией коронавируса, что дестабилизировать ситуацию в мире в целом и в западных странах, в частности.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки через некоторое время сообщат детали происхождения коронавируса.

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