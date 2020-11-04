​Трамп или Байден: когда объявят результаты выборов в США​​

Результаты выборов в США / Reuters

3 ноября в США прошли выборы президента. Главой Белого дома станет либо действующий президент Дональд Трамп, либо Джо Байден. Главред разобрался, когда станут известны результаты выборов президента США.

День голосования 3 ноября не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538.

Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Например, Флорида 29, Калифорния 55, а Монтана всего 3. Поэтому некоторые штаты считают ключевыми и особенно пристально следят за результатами оттуда. Большинство голосов одного из кандидатов в конкретном штате означает, что его партия направит своих людей в Коллегию выборщиков.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата. Подобное произошло в 2016 году, когда семь выборщиков – невзирая на результаты волеизъявления американцев – поддержали кандидатуру Дональда Трампа, а не Хиллари Клинтон.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В этом году это 14 декабря.

Когда будет объявлен результат выборов в США

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

Читайте такжеБитва Трампа и Байдена: в США назвали главную интригу в ключевых штатах

Кстати, в этом году зафиксирована рекордная явка: 100 млн американцев проголосовали досрочно – или по почте, или на ранее открывшихся участках.​ В сравнении, на прошлых выборах всего 33 миллиона американцев проголосовали по почте.

Последний раз на выборах в 2000 году кандидатам пришлось ждать решения Верховного Суда целый месяц. Тогда в подсчете голосов коллегии выборщиков штата Флорида возникли спорные моменты.​

Дональд Трамп уже выступил с обращением по результатам выборов в США.

По словам президента, он обратится в Верховный суд США, чтобы "остановить голосование". Очевидно, речь идет о прекращении подсчета голосов, которые поступили по почте и до сих пор принимаются избирательными комиссиями во многих штатах.

"Мы готовились к большому празднику. Мы выигрывали все. И внезапно все было отменено", - сказал Трамп.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

Когда новый президент вступает в должность

Twitter/EricTrump

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров и составление плана. Церемония инаугурации нового главы государства по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

Выборы президента США - о чем ранее сообщал Главред: