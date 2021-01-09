Трамп-младший отреагировал на блокировку отца в Twitter

Сын Трампа отреагировал на блокировку отца в Твиттере

Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США , прокомментировал в своем Twitter блокировку этой социальной сетью аккаунта отца.

"Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются", - отметил он.

Трамп-младший также задался вопросом о том, что крупные технологические компании могут цензурировать президента.

"Свобода слова мертва и контролируется могущественными леваками", - отмел он и разместил ссылку на собственный сайт на случай, если его также заблокируют в Твиттере.

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