Трамп-младший отреагировал на блокировку отца в Twitter

Он также задался вопросом о том, что крупные технологические компании могут цензурировать президента.
Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США , прокомментировал в своем Twitter блокировку этой социальной сетью аккаунта отца.
"Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются", - отметил он.
Трамп-младший также задался вопросом о том, что крупные технологические компании могут цензурировать президента.
"Свобода слова мертва и контролируется могущественными леваками", - отмел он и разместил ссылку на собственный сайт на случай, если его также заблокируют в Твиттере.
Последние события в США – о чем сообщалось ранее:
- 6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.
- Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
- В руководстве Палаты представителей уже заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.
- Отныне действующий президент США Дональд Трамп больше не сможет писать в Twitter – в компании приняли решение навсегда заблокировать его личный аккаунт. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
Автор: Екатерина Трохимчук