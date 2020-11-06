Трамп наехал на Twitter: что взбесило президента США

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter вышла из-под контроля.

Об этом говорится в очередном сообщении президента США, размещенном в Twitter в пятницу, 6 ноября.

Он отметил, что такое поведение администрации Twitter стало возможным благодаря статье 230 Закона о порядочности в связи, которая освобождает онлайн-посредников, таких как социальные сети и видеосервисы, от ответственности по ряду законов, за то, что опубликовали пользователи.

"Twitter вышел из-под контроля, что стало возможным благодаря подаренному правительством разделу 230", - написал Трамп.

Отметим, ранее соцсеть пометила более 10 постов Трампа, как недостоверные.

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Напомним, ранее Трамп заявил Twitter о том, что бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов, не будут засчитаны.

Отметим, что практически сразу скандальный твит Трампа был скрыт администрацией Twitter, как вводящий в заблуждение.