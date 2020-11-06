Трамп наехал на Twitter: что взбесило президента США

Президент США написал гневное сообщение в адрес Twitter.
Президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter вышла из-под контроля.
Об этом говорится в очередном сообщении президента США, размещенном в Twitter в пятницу, 6 ноября.
Он отметил, что такое поведение администрации Twitter стало возможным благодаря статье 230 Закона о порядочности в связи, которая освобождает онлайн-посредников, таких как социальные сети и видеосервисы, от ответственности по ряду законов, за то, что опубликовали пользователи.
"Twitter вышел из-под контроля, что стало возможным благодаря подаренному правительством разделу 230", - написал Трамп.
Отметим, ранее соцсеть пометила более 10 постов Трампа, как недостоверные.
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Напомним, ранее Трамп заявил Twitter о том, что бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов, не будут засчитаны.
Отметим, что практически сразу скандальный твит Трампа был скрыт администрацией Twitter, как вводящий в заблуждение.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.