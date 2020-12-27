Трамп не подписал важный закон: Байден заявил о "разрушительных последствиях"

Байден обвинил Трампа в безответственности / Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать закон о предоставлении экономической помощи американцам на период пандемии коронавируса. При этом, избранный президент США Джо Байден предупреждает о "разрушительных последствиях" такого решения.

Данный законопроект включает в себя пакет помощи на 900 миллиардов долларов и был одобрен обеими палатами Конгресса США. Документ предусматривает выплаты в размере 600 долларов американцам, которые зарабатывают менее 75 тысяч долларов в год.

Крайним сроком подписания данного закона была суббота, 26 декабря.

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При этом, как пишет DW, новоизбранный президент США Джо Байден еще вчера предупреждал, что отказ от подписания закона может иметь разрушительные последствия. По его словам, если Трамп немедленно не подпишет закон, около 10 миллионов американцев потеряют пособие по безработице.

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