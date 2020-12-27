Трамп не подписал важный закон: Байден заявил о "разрушительных последствиях"

Байден требует от Трампа немедленно одобрить пакет экономический помощи.
Президент США Дональд Трамп отказался подписывать закон о предоставлении экономической помощи американцам на период пандемии коронавируса. При этом, избранный президент США Джо Байден предупреждает о "разрушительных последствиях" такого решения.
Данный законопроект включает в себя пакет помощи на 900 миллиардов долларов и был одобрен обеими палатами Конгресса США. Документ предусматривает выплаты в размере 600 долларов американцам, которые зарабатывают менее 75 тысяч долларов в год.
Крайним сроком подписания данного закона была суббота, 26 декабря.
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При этом, как пишет DW, новоизбранный президент США Джо Байден еще вчера предупреждал, что отказ от подписания закона может иметь разрушительные последствия. По его словам, если Трамп немедленно не подпишет закон, около 10 миллионов американцев потеряют пособие по безработице.
Новости США - о чем ранее сообщал Главред:
- Коллегия выборщиков 15 декабря приняла решение об официальном признании демократа Джо Байдена победителем выборов президента США. Он получил 306 голосов выборщиков, результат Трампа – 232 голоса.
- Официальная церемония инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена должна состояться 20 января 2021 года.
- Действующий президент Дональд Трамп, как утверждают журналисты CNN со ссылкой на свои источники, не планирует покидать Белый дом даже в день вступления Джо Байдена на пост главы государства.
- Сторонники Трампа 20 января намерены провести его неформальную инаугурацию. Таким образом, сторонники политика пытаются поддержать 45-го президента США.