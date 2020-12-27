УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Трамп не подписал важный закон: Байден заявил о "разрушительных последствиях"

27 декабря 2020, 19:12

Байден требует от Трампа немедленно одобрить пакет экономический помощи.

Байден обвинил Трампа в безответственности / Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать закон о предоставлении экономической помощи американцам на период пандемии коронавируса. При этом, избранный президент США Джо Байден предупреждает о "разрушительных последствиях" такого решения.

Данный законопроект включает в себя пакет помощи на 900 миллиардов долларов и был одобрен обеими палатами Конгресса США. Документ предусматривает выплаты в размере 600 долларов американцам, которые зарабатывают менее 75 тысяч долларов в год.

Крайним сроком подписания данного закона была суббота, 26 декабря.

Читайте также​Зеленский объяснил, как Байден сможет повлиять на ситуацию в Украине

При этом, как пишет DW, новоизбранный президент США Джо Байден еще вчера предупреждал, что отказ от подписания закона может иметь разрушительные последствия. По его словам, если Трамп немедленно не подпишет закон, около 10 миллионов американцев потеряют пособие по безработице.

Новости США - о чем ранее сообщал Главред:

новости США Дональд Трамп Джо Байден
Сейчас вы просматриваете новость «Трамп не подписал важный закон: Байден заявил о "разрушительных последствиях"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Убить Путина: в РФ раскрыли заговор Гиркина с возвращением Донбасса УкраинеУбить Путина: в РФ раскрыли заговор Гиркина с возвращением Донбасса Украине Распад России: историк из США спрогнозировал, какие регионы "отпадут" первымиРаспад России: историк из США спрогнозировал, какие регионы "отпадут" первыми В Китае упал многотонный метеорит: опубликовано видеоВ Китае упал многотонный метеорит: опубликовано видео "Тонны оружия через Украину": Лукашенко объявил о задержании банды в Беларуси"Тонны оружия через Украину": Лукашенко объявил о задержании банды в Беларуси СМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2СМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2
Следующий материал

Последние новости

19:12
Трамп не подписал важный закон: Байден заявил о "разрушительных последствиях"
18:55
Названы пять редких и опасных симптомов коронавируса Видео
18:49
Издевки над Зеленским: Саакашвили потребовал "почистить" СНБО Видео
18:43
Польша существенно изменила правила въезда для украинцев Видео
18:31
Гороскоп для всех на 28 декабря 2020 года: возможность заработка и скачок сил Видео
Реклама
18:30
В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают очаровательный квест с неповторимым стилем
18:11
Крабовые палочки полезны: в Минздраве удивили заявлением Видео
18:05
На Британию обрушился разрушительный шторм Видео
18:05
"Пик неприятностей": астролог назвал самый плохой день 2021 года Видео
17:58
Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: у Путина сделали неожиданное заявление Видео
17:41
Телевизионный Геральт из Ривии отправил рождественский подарок актеру озвучивания Геральта в игре
17:40
В Турции за день произошло два мощных землетрясения​ Видео
17:34
В Одесской области из-за новогодней гирлянды вспыхнул дом
17:23
Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы Видео
17:20
Кровавое "воспитание": в зоне ООС на Донбассе комбат зверски избил бойца ВСУ Видео
17:17
Страдают зубы: эксперт назвала опасное мясо Видео
16:59
Землетрясение, голод и эпидемия: появилось предсказание Нострадамуса на 2021 год Видео
16:50
Больных в сотни раз больше: врач назвал пугающее число пациентов с COVID-19 Видео
16:30
Instagram поделился деталями о работе алгоритма рекомендаций: что необходимо знать
16:13
​В Украину идет мощный шторм: синоптики предупредили об опасности​ Видео
Реклама
16:08
В моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фото Фото
15:58
Шмыгаль раскрыл планы по закупке вакцины от коронавируса для Украины Видео
15:34
Вместо мамы и папы - "родитель 1" и "родитель 2": Шкарлет рассказал об изменениях в учебниках
15:26
Из-за температурной прихотливости препарата в Германии забуксовала вакцинация Видео
15:11
"Сердце Путина сильно резануло": в Кремле назвали огромную ошибку Зеленского
15:00
Эксперты Digital Foundry составили рейтинг игр с самой красивой графикой Видео
14:33
Песков обвинил Киев в пассивности по Донбассу Видео
14:23
"Ковбойская атака": у Путина раскипятились из-за санкций США против Северного потока – 2 Видео
14:00
В поисках вдохновения: простой и модный новогодний макияж 2021 - фото Фото
13:54
У Зеленского анонсировали "налоговые каникулы" для ФОПов: названы сроки Видео
13:52
В Кремле озвучили решение Путина насчет вакцинации от COVID-19
13:51
Создатели Assassin's Creed поделились концептами отменённой игры в сеттинге киберпанка Фото
13:48
В ТКГ по Донбассу заявили, что Кравчук бесит Москву Видео
13:23
Украинский историк назвал Деда Мороза прикрывавшим репрессии советским пропагандистом Видео
13:11
Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр
13:03
Врач "сбила" эйфорию из-за вакцинации от COVID-19 и указала на серьезную проблему Украины
12:33
Онлайн-обучение во время локдауна: Шкарлет раскрыл детали Видео
12:20
В Германии предупредили об угрозе ракетного удара по Европе Видео
12:00
Гороскоп для всех на 27 декабря 2020 года: темные события и встреча с будущим мужем Видео
11:59
Скандальный подарок Лаврову: в Сербии рассказали, как украинскую икону вывезли из Луганска
Реклама
11:45
Расплата за помощь: СМИ узнали, каким ФОПам в локдаун грозят проверки, и что делать
11:30
Коронавирус-мутант в Украине: врач предупредил об опасности Видео
11:16
Британские ученые испытывают сильное лекарство против коронавируса Видео
10:28
Убийство разведчика на Херсонщине: активист раскрыл подробности
09:54
Биткоин опять взлетел – за сутки стоимость криптовалюты превысила 27 тысяч долларов Видео
09:53
Зачем диктатору Путину проводить выборы в России мнение
09:27
Синоптик назвал регионы Украины, которым грозит самая противная погода
09:25
Киев лидирует по числу новых диагнозов COVID-19 за сутки Видео
08:44
Почему компромисс между властью и ФОПами невозможен мнение
08:42
В США расстреляли людей на съемках клипа и в боулинг-клубе, погибли подростки
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять