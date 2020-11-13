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Трамп обвинил демократов в фальсификации выборов в США

13 ноября 2020, 20:12

Американский лидер утверждает, что его команда всегда действовала строго в рамках закона.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил своих оппонентов по предвыборной гонке в фальсификациях на выборах главы государства.

Глава Белого дома написал в своем Twitter, что ранее избирательную систему США обвиняли в небезопасности и фальсификациях, однако его команда всегда придерживалась норм закона.

По его словам, в этом году члены партии утверждают, что администрация Трампа совершила "замечательную работу", сделав выборы 2020 года "самыми безопасными в истории".

"Это действительно правда, за исключением того, что совершили демократы. Фальсифицированные выборы!" — написал Трамп.

Выборы президента США

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