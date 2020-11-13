Трамп обвинил демократов в фальсификации выборов в США

Американский лидер утверждает, что его команда всегда действовала строго в рамках закона.
Президент США Дональд Трамп обвинил своих оппонентов по предвыборной гонке в фальсификациях на выборах главы государства.
Глава Белого дома написал в своем Twitter, что ранее избирательную систему США обвиняли в небезопасности и фальсификациях, однако его команда всегда придерживалась норм закона.
По его словам, в этом году члены партии утверждают, что администрация Трампа совершила "замечательную работу", сделав выборы 2020 года "самыми безопасными в истории".
"Это действительно правда, за исключением того, что совершили демократы. Фальсифицированные выборы!" — написал Трамп.
Выборы президента США
В США 3 ноября состоялись выборы главы государства. По предварительным результатам победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, который претендует на получение 290 голосов выборщиков. У Трампа 214 голосов.
Трамп не признает своего поражения и утверждает, что в ходе выборов было зафиксировано большое количество нарушений, повлиявших на результаты. Он намерен отстаивать свою позицию в суде.
В Белом доме заверили, что Трамп будет бороться за пост главы государства, однако передаст власть Байдену в случае победы демократа.
11 ноября стало известно, что в Джорджии, где Байден опережает Трампа на 14 тысяч голосов, приняли решение о ручном пересчете бюллетеней.
В окружении Трампа уведомили действующего хозяина Белого дома об отсутствии перспектив оспорить результаты выборов в судебном порядке. Не исключено, что 45-й президент будет баллотироваться на пост главы государства уже в 2024 году.