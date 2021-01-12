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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне: в чем причина

12 января 2021, 06:59
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Режим ЧС будет действовать с 11 по 24 января.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне в связи с инаугурацией Джо Байдена.

Режим ЧС будет действовать с 11 по 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп принял соответствующее решение в ответ на просьбу мера Вашингтона Мюриэл Баузер, чтобы получить дополнительное финансирование для обеспечения порядка в городе.

"Действия президента уполномочивают Министерство внутренней безопасности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям координировать все усилия по оказанию помощи при ЧС, которые имеют цель облегчить лишения и страдания местного населения, вызванные чрезвычайной ситуацией, и оказывать соответствующую помощь в необходимых случаях", - говорится в сообщении.

Чрезвычайные меры защиты, ограниченные прямой федеральной помощью, будут обеспечиваться за счет полного федерального финансирования.

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Выборы в США и инаугурация Джо Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

Протесты в Вашингтоне – новости:

  • 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
  • Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
  • В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
  • В соцсетях уже увидели "русский след" в организации беспорядков в США, так как на одном из видео штурма Капитолия слышны фразы на русском языке.

новости США Дональд Трамп Джо Байден протесты в Вашингтоне
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