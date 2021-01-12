Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне: в чем причина

Дональд Трамп / Фото Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне в связи с инаугурацией Джо Байдена.

Режим ЧС будет действовать с 11 по 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп принял соответствующее решение в ответ на просьбу мера Вашингтона Мюриэл Баузер, чтобы получить дополнительное финансирование для обеспечения порядка в городе.

"Действия президента уполномочивают Министерство внутренней безопасности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям координировать все усилия по оказанию помощи при ЧС, которые имеют цель облегчить лишения и страдания местного населения, вызванные чрезвычайной ситуацией, и оказывать соответствующую помощь в необходимых случаях", - говорится в сообщении.

Чрезвычайные меры защиты, ограниченные прямой федеральной помощью, будут обеспечиваться за счет полного федерального финансирования.

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Выборы в США и инаугурация Джо Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

Коллегия выборщиков 15 декабря официально признала кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов. Он набрал 306 голосов выборщиков, его оппоненту Дональду Трампу достались только 232 голоса.

Церемония инаугурации нового главы государства, после которой Байден официально станет президентом Америки, должна состояться 20 января 2021 года.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что хотел бы избежать скопления масс людей в центре Вашингтона на церемонии его инаугурации.

Дональд Трамп отказался от участия в инаугурации Джо Байдена, который победил на президентских выборах. Трамп заявил, что отказывается идти на церемонию.

Украину на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины Владимир Ельченко.

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