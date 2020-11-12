УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Трамп оставит Байдену "минное поле": эксперт спрогнозировала результат кризиса в США

12 ноября 2020, 13:58

США придется пройти через испытание кризисом, уверена Лилия Шевцова.

Трамп, Байден
Дональд Трамп и Джо Байден / Фото Reuters

Дональд Трамп не собирается уступать Джо Байдену Белый дом, надеясь отсудить у него победу, хотя в успех затеи уже не верят даже его соратники.

Как пишет в Facebook российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова, США придется пройти через испытание кризисом транзита власти.

"Америке предстоит пережить немало тревожных минут. Трамп готов оставить после себя минное поле, чтобы с удовольствием следить, как на нем будет подрываться его преемник: "Если не я, то хоть потоп!", - считает она.

По мнению эксперта, в США произошло столкновение двух моделей развития — национал-консерватизма и либерального глобализма.

"Поражение Трампа не означает уход со сцены консерватизма в национал-популистской обертке. Около 70 млн американцев, проголосовавших за Трампа, остаются базой для курса "а нам плевать!". Американские наблюдатели предостерегают, что новый лидер консерватизма может оказаться более подготовленным к власти, чем Трамп. Америка оказалась перед выбором, который она не может сделать. Выбор одного направления означает углубление раскола. Победа одной силы усилит сопротивление другой. Поэтому Байден стоит перед задачей построить мост между двумя враждующими Америками", - подчеркнула она.

Политолог считает, что при расколе в Демократической партии и влиянии республиканцев в Конгрессе Байдену придется работать со "связанными руками".

"Пока Америка лечит свои внутренние травмы и разбирается с собой, мир будет трясти", - добавила Шевцова.

Читайте такжеУ Трампа придумали хитрый план возвращения после поражения на выборах

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

новости США Дональд Трамп Лилия Шевцова Джозеф Байден выборы в США президентские выборы в США
Сейчас вы просматриваете новость «Трамп оставит Байдену "минное поле": эксперт спрогнозировала результат кризиса в США». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:27
Стали известны детали указа Путина по вводу миротворцев в Нагорный Карабах
14:02
Как скачать музыку с ютуба на компьютер или телефон: простые способы
14:01
Лавров объяснил, чего ждет Кремль от прихода к власти Байдена Видео
14:00
Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства Видео
13:58
Трамп оставит Байдену "минное поле": эксперт спрогнозировала результат кризиса в США Видео
Реклама
13:42
Россия раскрыла планы по статусу Нагорного Карабаха Видео
13:32
Коронавирус мутирует: врач дала неожиданный прогноз и предупредила об опасности Видео
13:21
Милли Бобби Браун из Очень странных дел снимает фильм с собой в главной роли
13:16
Пневмония при коронавирусе: пульмонолог назвал особенности Видео
13:11
Мокрый снег: синоптик ошарашила украинцев прогнозом на выходные Видео
13:11
Карантин выходного дня: в Минздраве сделали уточнение для пенсионеров
13:04
Острая еда: медики указали на пользу для здоровья
13:00
"Родина должна идти на жертвы": Пашинян сделал заявление по Нагорному Карабаху Видео
12:52
Гороскоп на 13 ноября для всех: незаменимая помощь и мощная опора Видео
12:49
Участница Супер Топ-модель по-украински 2020 попала в больницу
12:39
Еще один областной центр Украины взбунтовался против карантина
12:38
Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19 Видео
12:18
Андрей Данилко высказался по поводу публикации фото из "его квартиры"
12:06
"Абсолютный провал": журналист раскритиковал заявление о госпитализации Зеленского Видео
12:00
Порт ТИС заподозрили в схемах по неуплате налогов – СМИ Фото Видео
Реклама
11:59
Спикер Зеленского указала на самый большой свежий фейк насчет COVID-19 Видео
11:59
"Герегой поводили по губам": Эпицентр влип в скандал из-за карантина выходного дня Видео
11:35
Подопечная Потапа разделась на пикантном фото
11:31
Проигрыш Польше: Шевченко назвал причину провала сборной Украины
11:21
Повышенная температура: симптомы, лечение и причины обращения к врачу Видео
11:17
Эрдоган и Путин в Нагорном Карабахе подписали пакт о ненападении мнение
11:10
Россия закроет торговое представительство в Украине
11:02
Протест нарастает: еще один город отказался вводить карантин выходного дня Видео
11:01
Анна Ризатдинова раскрыла секрет о своем теле
10:57
Перемирие под угрозой: в Турции назвали условие возобновления боев за Карабах Видео
10:55
Гороскоп на 12 ноября для всех: урожайные дела и подвижки в карьере Видео
10:46
Рано списывать PS4 со счетов: Sony раскрыла срок жизни "старушки"
10:45
Карантин выходного дня: в МОЗ объяснили, что дадут новые ограничения Видео
10:42
Появились подробности состояния Светлакова после госпитализации с коронавирусом
10:40
Цинк: врач назвал симптомы дефицита в организме Видео
10:31
Кому достанется вакцина от COVID-19: в Минздраве сделали неожиданное заявление Видео
10:20
Заговор против Байдена в Госдепе заставил мировых лидеров пойти на хитрость Видео
10:20
Кто заплатит за бессмысленный карантин выходного дня мнение
10:06
В России COVID-19 подцепил еще один вакцинированный Спутником V медик
09:58
Последний шаг перед локдауном: Рубан раскрыл сценарий карантина Видео
Реклама
09:47
Зеленский в больнице: Мендель рассказала о состоянии здоровья президента
09:16
Подоляк признался, как Зеленский принимает решения о судьбе украинцев Видео
09:10
Аваков и Ткаченко выступали против "локдауна выходного дня" - СМИ
08:55
У Трампа придумали хитрый план возвращения после поражения на выборах Видео
08:40
Магнитные бури в ноябре 2020 пересекли красную черту: как пережить удар по сосудам Видео
08:30
Назван город Украины, где коронавирус бушует больше всего
08:26
Трамп уйдет с поста президента только в крайнем случае мнение
08:15
Антирекорд: коронавирус впервые заразил за сутки более 11 тысяч украинцев и пересек "красную" линию Видео
08:14
В Офисе президента объяснили обвал рейтинга Зеленского Видео
07:56
Как остановить пандемию COVID-19: в ВОЗ назвали главное условие Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять