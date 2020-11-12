Трамп оставит Байдену "минное поле": эксперт спрогнозировала результат кризиса в США

Дональд Трамп и Джо Байден / Фото Reuters

Дональд Трамп не собирается уступать Джо Байдену Белый дом, надеясь отсудить у него победу, хотя в успех затеи уже не верят даже его соратники.

Как пишет в Facebook российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова, США придется пройти через испытание кризисом транзита власти.

"Америке предстоит пережить немало тревожных минут. Трамп готов оставить после себя минное поле, чтобы с удовольствием следить, как на нем будет подрываться его преемник: "Если не я, то хоть потоп!", - считает она.

По мнению эксперта, в США произошло столкновение двух моделей развития — национал-консерватизма и либерального глобализма.

"Поражение Трампа не означает уход со сцены консерватизма в национал-популистской обертке. Около 70 млн американцев, проголосовавших за Трампа, остаются базой для курса "а нам плевать!". Американские наблюдатели предостерегают, что новый лидер консерватизма может оказаться более подготовленным к власти, чем Трамп. Америка оказалась перед выбором, который она не может сделать. Выбор одного направления означает углубление раскола. Победа одной силы усилит сопротивление другой. Поэтому Байден стоит перед задачей построить мост между двумя враждующими Америками", - подчеркнула она.

Политолог считает, что при расколе в Демократической партии и влиянии республиканцев в Конгрессе Байдену придется работать со "связанными руками".

"Пока Америка лечит свои внутренние травмы и разбирается с собой, мир будет трясти", - добавила Шевцова.

Читайте такжеУ Трампа придумали хитрый план возвращения после поражения на выборах