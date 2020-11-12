Трамп оставит Байдену "минное поле": эксперт спрогнозировала результат кризиса в США

США придется пройти через испытание кризисом, уверена Лилия Шевцова.
Дональд Трамп не собирается уступать Джо Байдену Белый дом, надеясь отсудить у него победу, хотя в успех затеи уже не верят даже его соратники.
Как пишет в Facebook российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова, США придется пройти через испытание кризисом транзита власти.
"Америке предстоит пережить немало тревожных минут. Трамп готов оставить после себя минное поле, чтобы с удовольствием следить, как на нем будет подрываться его преемник: "Если не я, то хоть потоп!", - считает она.
По мнению эксперта, в США произошло столкновение двух моделей развития — национал-консерватизма и либерального глобализма.
"Поражение Трампа не означает уход со сцены консерватизма в национал-популистской обертке. Около 70 млн американцев, проголосовавших за Трампа, остаются базой для курса "а нам плевать!". Американские наблюдатели предостерегают, что новый лидер консерватизма может оказаться более подготовленным к власти, чем Трамп. Америка оказалась перед выбором, который она не может сделать. Выбор одного направления означает углубление раскола. Победа одной силы усилит сопротивление другой. Поэтому Байден стоит перед задачей построить мост между двумя враждующими Америками", - подчеркнула она.
Политолог считает, что при расколе в Демократической партии и влиянии республиканцев в Конгрессе Байдену придется работать со "связанными руками".
"Пока Америка лечит свои внутренние травмы и разбирается с собой, мир будет трясти", - добавила Шевцова.
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Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента
Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.
Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.
Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.
День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.
В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.
Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.
Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.
По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.
Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.