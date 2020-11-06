Трамп отдаст власть Байдену: в Белом доме сделали заявление

В Белом доме утверждают, что Трамп будет действовать по правилам / Скриншот YouTube

Действующий глава государства Дональд Трамп стремится к тому, чтобы голоса на выборах были подсчитаны честно. Однако в случае победы в президентской гонке "демократа" Джо Байдена будет обеспечена мирная передача власти.

Об этом заявил председатель Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью телекомпании CNBC в пятницу, 6 ноября.

По его словам, утром он переговорил с Дональдом Трампом, который рассказал о своем намерении и в дальнейшем бороться за президентское кресло. Трамп будет стремиться к пересчету голосов.

"Я коротко говорил с президентом этим утром и он намерен продолжать борьбу и добиваться того, чтобы поданные на выборах бюллетени были подсчитаны должным образом", - добавил чиновник.

Также он убежден, что в Белом доме обеспечат мирную передачу власти в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах.Читайте такжеБайден перехватил лидерство в Пенсильвании и получает 306 голосов выборщиков

"Это великая страна, величайшая демократия в мире. Мы действуем по правилам, и этот президент поступает так же. Избирательная кампания - не моя область, но ситуация будет развиваться спокойно, как и всегда", - подчеркнул Кадлоу.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020 3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​ Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата. ​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря. Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени. По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса. После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров. Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

Выборы президента США