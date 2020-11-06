Трамп отдаст власть Байдену: в Белом доме сделали заявление

Трамп намерен продолжать борьбу за честный подсчет голосов на выборах президента США, утверждает Лоуренс Кадлоу.
Действующий глава государства Дональд Трамп стремится к тому, чтобы голоса на выборах были подсчитаны честно. Однако в случае победы в президентской гонке "демократа" Джо Байдена будет обеспечена мирная передача власти.
Об этом заявил председатель Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью телекомпании CNBC в пятницу, 6 ноября.
По его словам, утром он переговорил с Дональдом Трампом, который рассказал о своем намерении и в дальнейшем бороться за президентское кресло. Трамп будет стремиться к пересчету голосов.
"Я коротко говорил с президентом этим утром и он намерен продолжать борьбу и добиваться того, чтобы поданные на выборах бюллетени были подсчитаны должным образом", - добавил чиновник.
Также он убежден, что в Белом доме обеспечат мирную передачу власти в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах.Читайте такжеБайден перехватил лидерство в Пенсильвании и получает 306 голосов выборщиков
"Это великая страна, величайшая демократия в мире. Мы действуем по правилам, и этот президент поступает так же. Избирательная кампания - не моя область, но ситуация будет развиваться спокойно, как и всегда", - подчеркнул Кадлоу.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.
Выборы президента США
- В Соединенных Штатах Америки 3 ноября прошли выборы главы государства. Согласно подсчетам в реальном времени, лидирует "демократ" Джо Байден – он претендует на 264 голоса выборщиков. "Республиканец" Дональд Трамп может получить только 214 голосов.
- Изначально в ключевых штатах выигрывал Дональд Трамп, однако расклад изменился после поступления в избирательные участки бюллетеней от граждан, которые проголосовали по почте.
- В ключевом для победы на выборах штате – Пенсильвании – Байден уже оторвался от Трампа на более чем 5,5 тысяч голосов. Однако в Джорджии заявили о намерении пересчитать голоса избирателей.