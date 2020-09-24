Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов

Дональд Трамп уверен в своей победе на выборах/ Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти, если проиграет выборы 2020 года кандидату от демократов Джо Байдену.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает CNBS.

Американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти, если проиграет выборы.

"Мы должны посмотреть, что произойдет, но у меня большие претензии к голосованию по почте. Голосование по почте - это катастрофа. Откажитесь от голосования по почте, и у вас все будет очень мирно. Передачи (власти - ред.) не будет, честно говоря, будет продолжение", - ответил Трамп.

Слова Трампа прокомментировали в штабе его соперника на выборах – демократа Джо Байдена.

"На этих выборах решит американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома", - заявили там.

Читайте такжеНа этих выборах в США решится судьба всей западной цивилизации

Выборы в США

Выборы в США запланированы на 3 ноября. Если будет вторая волна коронавируса, в стране предлагают провести голосование по почте. Дональд Трамп неоднократно критиковал эту идею. По его мнению, такая форма волеизъявления может дать преимущество демократам. Хозяин Белого дома убежден, что данная процедура непрозрачна, а обработка бюллетеней займет много времени.

К слову, в большинстве американских штатов голосование по почте - редкость. Только американцы, которые находятся в день выборов за пределами страны, заполняют избирательный бюллетень и отправляют его по почте.

Читайте такжеЧто может кардинально изменить расклад на выборах в США

Напомним: