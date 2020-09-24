Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов

У Байдена заявили, что "правительство США вполне способно вывести нарушителей из Белого дома".
Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти, если проиграет выборы 2020 года кандидату от демократов Джо Байдену.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает CNBS.
Американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти, если проиграет выборы.
"Мы должны посмотреть, что произойдет, но у меня большие претензии к голосованию по почте. Голосование по почте - это катастрофа. Откажитесь от голосования по почте, и у вас все будет очень мирно. Передачи (власти - ред.) не будет, честно говоря, будет продолжение", - ответил Трамп.
Слова Трампа прокомментировали в штабе его соперника на выборах – демократа Джо Байдена.
"На этих выборах решит американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома", - заявили там.
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Выборы в США
Выборы в США запланированы на 3 ноября. Если будет вторая волна коронавируса, в стране предлагают провести голосование по почте. Дональд Трамп неоднократно критиковал эту идею. По его мнению, такая форма волеизъявления может дать преимущество демократам. Хозяин Белого дома убежден, что данная процедура непрозрачна, а обработка бюллетеней займет много времени.
К слову, в большинстве американских штатов голосование по почте - редкость. Только американцы, которые находятся в день выборов за пределами страны, заполняют избирательный бюллетень и отправляют его по почте.
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Напомним:
- В сентябре рейтинг Дональда Трампа - кандидата на пост главы государства, действующего американского лидера - достиг максимальных с июня показателей. По результатам опроса, в целом работу Трампа на посту президента считают положительной 47% опрошенных.
- Согласно данным соцопроса, проведенного в период с 12 по 15 августа, Трампа были готовы поддержать 46% избирателей, его оппонента Байдена – 50%.
- По результатам опроса с 17 по 25 августа, разрыв увеличился до 7%. При этом Байден согласился выйти на дебаты с Трампом.
- Результаты опроса Financial Times, опубликованные 8 сентября, свидетельствуют о том, что Байден опережает Трампа на 8%.
- Дональд Трамп был избран на пост президента США от Республиканской партии 8 ноября 2016 года. С 20 января 2017 года политик официально стал главой государства.
- Очередные выборы президента Америки запланированы на 3 ноября 2020 года.