Выборы в США: Трамп отреагировал на подтверждение Конгрессом победы Байдена

Дональд Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.
После официального подтверждения Конгрессом победы на выборах члена Демократической партии Джозефа Байдена действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что это решение "знаменует собой конец величайшего первого срока в истории президента".
"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают мое мнение, тем не менее 20 января будет организованный переходный период", - говорится в заявлении Трампа, передает CNN.
Трамп добавил, что продолжит борьбу "за то, чтобы учитывались только законные голоса".
"Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой", - сказал Трамп.
Как сообщал Главред, на фоне массовых беспорядков Конгресс США все же закончил подсчет голосов Коллегии выборщиков, которые проголосовали на президентских выборах. Решеним Конгресса была утверждена победа кандидата от демократов Джо Байдена.
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Протесты в США - новости:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли четыре человека. Кроме того, по меньшей мере 14 сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции.
- Избранный американский президент Джо Байден назвал происходящее в центре Вашингтона, не протестами, а мятежом.
- Члены правительства США обсуждают возможность досрочного отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти и передачу полномочий вице-президенту Майку Пенсу. В частности, члены кабинета Трампа предложили задействовать 25-ю поправку к Конституции США.
- Еще один вариант – импичмент. Член Палаты представителей США Ильхан Омара сообщила, что уже начала готовить документы для инициирования этой процедуры.