Выборы в США: Трамп отреагировал на подтверждение Конгрессом победы Байдена

Дональд Трамп / Reuters

После официального подтверждения Конгрессом победы на выборах члена Демократической партии Джозефа Байдена действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что это решение "знаменует собой конец величайшего первого срока в истории президента".

"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают мое мнение, тем не менее 20 января будет организованный переходный период", - говорится в заявлении Трампа, передает CNN.

Трамп добавил, что продолжит борьбу "за то, чтобы учитывались только законные голоса".

"Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой", - сказал Трамп.

Как сообщал Главред, на фоне массовых беспорядков Конгресс США все же закончил подсчет голосов Коллегии выборщиков, которые проголосовали на президентских выборах. Решеним Конгресса была утверждена победа кандидата от демократов Джо Байдена.

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