Трамп перегнал Байдена по числу голосов американцев

Трамп и Байден сражаются за кабинет в Белом доме / Фото Reuters

На выборах президента США опубликованы промежуточные данные подсчета голосов избирателей. На данный момент лидирует действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

В частности, за Трампа проголосовали 50,2% или 38,4 миллиона избирателей, передает телеканал Fox. Его соперника от Демократической партии Джо Байдена поддержали 48,2% или 36,9 миллиона американцев.

В то же время по числу голосов выборщиков Трамп проигрывает. У Байдена 207 голосов выборщиков, у Трампа - 148.

Для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

Калифорния, Орегон, и Вашингтон отошли демократам, Флорида и Айдахо - Трампу.

Ранее стало известно, что Байден лидирует в штатах Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания. Трамп побеждает в Вирджинии, Кентуки, Индиане.

Отметим, из-за особенностей избирательной системы США результат выборов определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Каждый штат представлен разным количеством выборщиков, в зависимости от населения. Они должны голосовать непосредственно за того кандидата, которого поддержало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах необходимо набрать от 270 голосов выборщиков из общего количества в 538.

Выборы в США - о чем сообщалось ранее: