Трамп перегнал Байдена по числу голосов американцев

За Трампа проголосовали 38,4 миллиона избирателей, Байдена поддержали 36,9 миллиона граждан.
На выборах президента США опубликованы промежуточные данные подсчета голосов избирателей. На данный момент лидирует действующий глава Белого дома Дональд Трамп.
В частности, за Трампа проголосовали 50,2% или 38,4 миллиона избирателей, передает телеканал Fox. Его соперника от Демократической партии Джо Байдена поддержали 48,2% или 36,9 миллиона американцев.
В то же время по числу голосов выборщиков Трамп проигрывает. У Байдена 207 голосов выборщиков, у Трампа - 148.
Для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.
Калифорния, Орегон, и Вашингтон отошли демократам, Флорида и Айдахо - Трампу.
Ранее стало известно, что Байден лидирует в штатах Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания. Трамп побеждает в Вирджинии, Кентуки, Индиане.
Отметим, из-за особенностей избирательной системы США результат выборов определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
Каждый штат представлен разным количеством выборщиков, в зависимости от населения. Они должны голосовать непосредственно за того кандидата, которого поддержало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах необходимо набрать от 270 голосов выборщиков из общего количества в 538.
Выборы в США - о чем сообщалось ранее:
- Во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят выборы главы государства. Главными претендентами на президентский пост являются Дональд Трамп и Джо Байден, представляющие Республиканскую и Демократическую партии.
- Согласно данным опроса телеканала NBC и газеты The Wall Street от 1 ноября, Байдена готовы поддержать 52% избирателей, тогда как Трампа – 42% от всех, кто определился со своим выбором.
- Однако 3 ноября стало известно, что в ключевых штатах – где развернется основная борьба кандидатов – Трамп, по результатам опроса, с небольшим отрывом опережает Байдена.
- Официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность. Американский президент избирается на четыре года и не может занимать этот пост более двух сроков.