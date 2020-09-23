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Трамп похвалился тем, как США удалось избежать массовых смертей от Covid-19

23 сентября 2020, 10:49

Президент США выступил в обычной своей самоуверенной манере.

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп публично назвал позором тот факт, что число смертей от последствий китайского коронавируса Covid-19 в стране превысило 200 тысяч.

Об этом руководитель Белого дома заявил в видеокомментарии для британского издания The Guardian.

При этом Трамп считает, что число умерших от последствий Covid-19 могло быть намного больше – до 2,5 млн человеку, если бы власти США не предприняли "соответствующие и правильные шаги".

"Я думаю, это позор. Если бы мы не предприняли соответствующие и правильные шаги, у нас было бы 2,5 млн смертей. У нас было бы значительно большее число", – заявил президент США.

Трамп также напомнил о своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН, в котором он прямо обвинил власти Китайской Народной Республики в распространении китайского коронавируса Covid-19. Он призвал ООН привлечь страну к ответственности.

"Китай должен был остановить это на своей границе. Они не должны были позволить этому распространиться по всему миру и это ужасно. Это ужасная вещь, которая не должна была случиться. Китай позволил этому произойти. Помните об этом", – подытожил руководитель Белого дома.

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Дональд Трамп и коронавирус в США:

  • В своем обращении с "виртуальной" трибуны Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп заявил - КНР выпустила "чуму" – коронавирус Covid-19 и это государство должно быть привлечено к ответственности.
  • До того руководитель США заявил о том, что готов первым в стране сделать прививку от коронавируса. Правда, только в том случае, если вакцина будет безопасной.

Дональд Трамп новости США коронавирус в США
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