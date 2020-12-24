Трамп помиловал экс-главу своего штаба Манафорта

Пол Манафорт отсидел около двух лет из семи с половиной/ Reuters

Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна, которые были осуждены в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном 23 декабря.

Пол Манафорт был осужден за финансовые и налоговые преступления.

"В результате вопиющего злоупотребления со стороны прокуратуры Манафорт пережил годы несправедливого обращения и стал одной из самых ярких жертв, как выяснилось, величайшей охоты на ведьм в американской истории", - говорится в тексте заявления.

Экс-советник Трампа Роджер Стоун был осужден по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера за воспрепятствование правосудию. В Белом доме заявили, что он столкнулся "с потенциальной политической предвзятостью на суде присяжных", а его помилование "поможет исправить несправедливость".

В июле Трамп отменил тюремный срок Стоуну вместе со штрафом, однако судимость за ним продолжала числиться.

В целом, помилование получили 26 человек, в том числе и отец зятя Дональда Трампа - девелопер Чарльз Кушнер, который в 2005 году был приговорен к лишению свободы за уклонение от уплаты налогов, нелегальные взносы в пользу избирательной кампании и давление на свидетелей. В заключении он провел 14 месяцев.

26 ноября в День благодарения, американский лидер сообщил о помиловании своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Дело Манафорта - что известно: