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Трамп помиловал экс-главу своего штаба Манафорта

24 декабря 2020, 06:10
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Пол Манафорт был осужден за совершение преступлений, вскрытых в ходе "российского расследования" спецпрокурора Мюллера.

Манафорт
Пол Манафорт отсидел около двух лет из семи с половиной/ Reuters

Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна, которые были осуждены в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном 23 декабря.

Пол Манафорт был осужден за финансовые и налоговые преступления.

"В результате вопиющего злоупотребления со стороны прокуратуры Манафорт пережил годы несправедливого обращения и стал одной из самых ярких жертв, как выяснилось, величайшей охоты на ведьм в американской истории", - говорится в тексте заявления.

Экс-советник Трампа Роджер Стоун был осужден по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера за воспрепятствование правосудию. В Белом доме заявили, что он столкнулся "с потенциальной политической предвзятостью на суде присяжных", а его помилование "поможет исправить несправедливость".

В июле Трамп отменил тюремный срок Стоуну вместе со штрафом, однако судимость за ним продолжала числиться.

В целом, помилование получили 26 человек, в том числе и отец зятя Дональда Трампа - девелопер Чарльз Кушнер, который в 2005 году был приговорен к лишению свободы за уклонение от уплаты налогов, нелегальные взносы в пользу избирательной кампании и давление на свидетелей. В заключении он провел 14 месяцев.

26 ноября в День благодарения, американский лидер сообщил о помиловании своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Дело Манафорта - что известно:

  • Пол Манафорт возглавлял избирательный штаб Трампа в 2016 году.
  • Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства. В частности, ему предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил, работая в Украине. Он занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.
  • В марте 2019 года суд приговорил Манафорта к 7,5 года лишения свободы за совершение преступлений, вскрытых в ходе расследования спецпрокурора Мюллера.
  • Манафорта признали виновным в сокрытии банковских счетов и уклонении от налогов, даче ложных показаний, а также в незаконном лоббировании и давлении на свидетелей.
  • Экс-глава штаба Трампа признал вину в воспрепятствовании правосудию и в заговоре против США во время работы на экс-президента Украины Виктора Януковича и Партию регионов ради улучшения ее имиджа.
  • Манафорт до сих пор отбывал свой семилетний приговор, с мая 2020 года - в виде домашнего ареста из-за эпидемии коронавируса в федеральных тюрьмах.

новости США Дональд Трамп Пол Манафорт
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