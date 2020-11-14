Трамп после выборов президента США стал полностью седым

Люди начали массово обсуждать белые волосы Трампа, который славился знаменитым рыжим цветом.
Действующий президент США Дональд Трамп стал объектом активного обсуждения в Сети – граждане обратили внимание на новое видео с главой белого дома, который после президентских выборов внезапно стал полностью седым.
74-летний Дональд Трамп впервые за последние восемь дней пообщался со СМИ. В частности, он прокомментировал будущую Администрацию президента, и уточнил, что его Администрация не планирует уходить на карантин из-за коронавируса, сообщает USA Today.
В то же время появившиеся кадры выступления Трампа перед журналистами возле Белого дома произвели фурор в сети. Люди начали массово обсуждать белые волосы Трампа, который славился знаменитым рыжим цветом.
"Этот человек выглядит настолько расстроенным, что можно сказать, что все его отношение изменилось по результатам выборов ... и его волосы", "Неужели Трамп поседел на этой неделе? Грустно", "Как так быстро волосы Дональда Трампа стали седыми? Видимо, проигрыш сильно ударил по нему", "Кто-нибудь еще заметил, что волосы Трампа сегодня седые?", "Он покрасил волосы. Выбранный им цвет называется...Антипригарная сторона оловянной фольги", "Когда его волосы поседели? Когда это произошло? За 6 дней? За 7 дней Бог создал Землю", - пишут американцы под видео на разных каналах в Youtybe.
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
- Президент США Дональд Трамп обвинил своих оппонентов по предвыборной гонке в фальсификациях на выборах главы государства.
- Адвокаты, представляющие штаб действующего президента США Дональда Трампа, отозвали судебный иск с требованием пересчитать голоса на выборах в штате Аризона.
- Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что после окончания избирательного процесса в США начнется процесс плавной передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа. Он также обратился к зарубежным лидерам, поздравившим Байдена с победой на президентских выборах, напомнив, что подсчет голосов пока не завершен.