Трамп после выборов президента США стал полностью седым

Дональд Трамп стал полностью седым / скриншот из видео

Действующий президент США Дональд Трамп стал объектом активного обсуждения в Сети – граждане обратили внимание на новое видео с главой белого дома, который после президентских выборов внезапно стал полностью седым.

74-летний Дональд Трамп впервые за последние восемь дней пообщался со СМИ. В частности, он прокомментировал будущую Администрацию президента, и уточнил, что его Администрация не планирует уходить на карантин из-за коронавируса, сообщает USA Today.

В то же время появившиеся кадры выступления Трампа перед журналистами возле Белого дома произвели фурор в сети. Люди начали массово обсуждать белые волосы Трампа, который славился знаменитым рыжим цветом.

"Этот человек выглядит настолько расстроенным, что можно сказать, что все его отношение изменилось по результатам выборов ... и его волосы", "Неужели Трамп поседел на этой неделе? Грустно", "Как так быстро волосы Дональда Трампа стали седыми? Видимо, проигрыш сильно ударил по нему", "Кто-нибудь еще заметил, что волосы Трампа сегодня седые?", "Он покрасил волосы. Выбранный им цвет называется...Антипригарная сторона оловянной фольги", "Когда его волосы поседели? Когда это произошло? За 6 дней? За 7 дней Бог создал Землю", - пишут американцы под видео на разных каналах в Youtybe.

Трамп и его знаменитый рыжий цвет волос / Reuters

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