Трамп прекратил исполнять обязанности президента США – The Washington Post

Дональд Трамп бросил все силы на борьбу за оспаривание результатов выборов президента США.
Действующий президент США Дональд Трамп прекратил выполнять свои общественные обязанности на посту главы государства и сосредоточил внимание на борьбе за президентское кресло. Хозяин Белого дома и его помощники не комментируют ситуацию, которая происходит в стране.
В материале американского издания The Washington Post говорится о том, что президент Трамп и его помощники прекратили информировать общественность о событиях в Америке.
"Страна борется с продолжающимся глобальным кризисом, а президент поглощен собственными политическими проблемами. В течение длительного времени Трамп бросает все силы на попытки остаться на своем посту, игнорируя при этом многие из своих общественных обязанностей", - отмечается в статье.
Комментируя ситуацию, эксперт Американского института предпринимательства, политолог Норман Орнстин заявил, что действующий президент фактически не выполняет свои обязательства.
"Очевидно, что Трамп закончил свою работу", - сказал Орнстин.
Известно, что после того как пресса опубликовала прогнозы о победе на президентских выборах демократа Джо Байдена, помощники Трампа опубликовали ряд его указаний. Среди них – запрет инвестиций в военные компании Китая, оказание помощи Флориде после урагана Эта и еще несколько заявлений.
Как утверждают у Трампа, он действительно по-прежнему борется за победу на выборах, однако продолжает работу.
"Любые предположения касательно того, что президент перестал управлять страной, неверны", - подчеркнули в Белом доме.Читайте такжеГолоса не зачтутся: Трамп выиграл суд по электронному голосованию на выборах
Журналисты The Washington Post напомнили, что после того, как стало известно о вероятной победе Байдена, Трамп только два раза обращался к журналистам. Причем оба раза он говорил о подтасовках результатов президентских выборов. Единственное публичное мероприятие, в котором принял участие Трамп, это появление на 7 минут на Арлингтонском национальном кладбище, где президент возложил венок к могиле Неизвестного солдата в День ветеранов.
Выборы президента США
- В США 3 ноября состоялись выборы главы государства. По предварительным результатам победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, который претендует на получение 290 голосов выборщиков. У Трампа 214 голосов.
- Трамп не признает своего поражения и утверждает, что в ходе выборов было зафиксировано большое количество нарушений, повлиявших на результаты. Он намерен отстаивать свою позицию в суде.
- В Белом доме заверили, что Трамп будет бороться за пост главы государства, однако передаст власть Байдену в случае победы демократа.
- 11 ноября стало известно, что в Джорджии, где Байден опережает Трампа на 14 тысяч голосов, приняли решение о ручном пересчете бюллетеней.
- В окружении Трампа уведомили действующего хозяина Белого дома об отсутствии перспектив оспорить результаты выборов в судебном порядке. Не исключено, что 45-й президент будет баллотироваться на пост главы государства уже в 2024 году.