Трамп прекратил исполнять обязанности президента США – The Washington Post

У Трампа заявили, что он продолжает работу на посту президента США / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп прекратил выполнять свои общественные обязанности на посту главы государства и сосредоточил внимание на борьбе за президентское кресло. Хозяин Белого дома и его помощники не комментируют ситуацию, которая происходит в стране.

В материале американского издания The Washington Post говорится о том, что президент Трамп и его помощники прекратили информировать общественность о событиях в Америке.

"Страна борется с продолжающимся глобальным кризисом, а президент поглощен собственными политическими проблемами. В течение длительного времени Трамп бросает все силы на попытки остаться на своем посту, игнорируя при этом многие из своих общественных обязанностей", - отмечается в статье.

Комментируя ситуацию, эксперт Американского института предпринимательства, политолог Норман Орнстин заявил, что действующий президент фактически не выполняет свои обязательства.

"Очевидно, что Трамп закончил свою работу", - сказал Орнстин.

Известно, что после того как пресса опубликовала прогнозы о победе на президентских выборах демократа Джо Байдена, помощники Трампа опубликовали ряд его указаний. Среди них – запрет инвестиций в военные компании Китая, оказание помощи Флориде после урагана Эта и еще несколько заявлений.

Как утверждают у Трампа, он действительно по-прежнему борется за победу на выборах, однако продолжает работу.

"Любые предположения касательно того, что президент перестал управлять страной, неверны", - подчеркнули в Белом доме.Читайте такжеГолоса не зачтутся: Трамп выиграл суд по электронному голосованию на выборах

Журналисты The Washington Post напомнили, что после того, как стало известно о вероятной победе Байдена, Трамп только два раза обращался к журналистам. Причем оба раза он говорил о подтасовках результатов президентских выборов. Единственное публичное мероприятие, в котором принял участие Трамп, это появление на 7 минут на Арлингтонском национальном кладбище, где президент возложил венок к могиле Неизвестного солдата в День ветеранов.

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