Трамп прошелся по статистике коронавируса в США

Президент уверен, что цифры по количеству больных в стране очень завышены.
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что статистика по коронавирусу и количеству смертей в стране очень сильно завышена из-за используемой методики подсчета. Такое мнение он высказал в воскресенье на своей странице в Twitter.
"Количество случаев заражения и смертей от китайского вируса (так Трамп называет коронавирус - ред.) очень сильно завышено в Соединенных Штатах, потому что у Центров по контролю и профилактике заболеваний смехотворные методы оценки по сравнению с другими странами", - написал Трамп.
Американский президент убежден, что некоторые страны также преднамеренно занижают и "очень неточно" сообщают о статистике заболевших и умерших.
Новости в США - что было ранее:
- Избранный президент США Джо Байден рассказал о своих планах в контексте наращивания производства вакцины от коронавируса.
- Он пообещал, что после инаугурации воспользуется законом об оборонном производстве, чтобы ускорить производство вакцины от коронавируса
Автор: Екатерина Трохимчук