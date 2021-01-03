Трамп прошелся по статистике коронавируса в США

Дональд Трамп раскритиковал статистику по коронавирусу в США / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что статистика по коронавирусу и количеству смертей в стране очень сильно завышена из-за используемой методики подсчета. Такое мнение он высказал в воскресенье на своей странице в ​​​​​​Twitter.

"Количество случаев заражения и смертей от китайского вируса (так Трамп называет коронавирус - ред.) очень сильно завышено в Соединенных Штатах, потому что у Центров по контролю и профилактике заболеваний смехотворные методы оценки по сравнению с другими странами", - написал Трамп.

Американский президент убежден, что некоторые страны также преднамеренно занижают и "очень неточно" сообщают о статистике заболевших и умерших.

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