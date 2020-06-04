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Трамп рассказал, какую сделку он хочет заключить с Путиным

4 июня 2020, 02:30

Трамп хочет договориться с Путиным о новом ядерном пакте.

Трамп, Путин
Трамп намерен провести переговоры с Путиным / Reuters

Президент США Дональд Трамп хотел бы в рамках саммита Большой семерки провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с целью заключения новых договоренностей о применении ядерного оружия.

Об этом американский глава государства рассказал в интервью Fox News, сообщает The Hill.

По словам Трампа, приглашение РФ на саммит G7 – это рациональный поступок, так как тематика переговоров зачастую наполовину посвящена России, которую исключили из Большой семерки.

Американский президент считает, что если бы Путин присутствовал на саммите Большой семерки, то Вашингтону и Москве легче было бы договориться о новом ядерном пакте.

"Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире", - подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковал идею Трампа о приглашении России на саммит Большой семерки из-за нарушения Москвой территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее Кремль опубликовал документ, где зафиксированы пункты, в которых указано, в каких случаях Россия имеет право применить ядерное оружие. Речь идет о том, что Москва готова к ядерной войне в случае прямой угрозы ее объектам инфраструктуры или угрозы существованию государства.

новости США ядерное оружие Дональд Трамп Владимир Путин новости России
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