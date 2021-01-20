Трамп с женой покинул Белый дом и улетел

45-й президент США окончательно покинул Белый дом и отправился во Флориду.
45-й президент США Дональд Трамп 20 января покинул Белый дом, где он вместе с супругой Меланьей и детьми жил на протяжении всех четырех лет своего президентского срока. Радио Свобода ведет прямую трансляцию отбытия Трампа на YouTube.
Супруги немного попозировали для прессы, а потом погрузились на борт специального вертолета ВВС США.
Сообщается, что Трамп с женой улетели в штат Флорида - на курорт Мар-а-Лаго в город Палм-Бич. Причем, в нарушении американских традиций, они не будут присутствовать на инаугурации 46-го президента США Джо Байдена (которая начнется в 18:15 по киевскому времени).
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Дональд Трамп новости:
- В последний день своего президентства Трамп помиловал 73 человека.
- В число этих людей попали его соратник Стив Бэннон, мэр Детройта Кваме Килпатрик, а также рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, которых привлекли к ответственности из-за нарушения американского оружейного законодательства.
- Американская пресса утверждает, что Трамп провел разговор со своими соратниками на предмет создания новой политической партии. Если Трамп будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году, это станет ударом по шансам кандидата от Республиканской партии.
Автор: Дмитрий Видоменко