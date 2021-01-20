Трамп с женой покинул Белый дом и улетел

Дональд Трамп с супругой покинул Белый дом / Reuters

45-й президент США Дональд Трамп 20 января покинул Белый дом, где он вместе с супругой Меланьей и детьми жил на протяжении всех четырех лет своего президентского срока. Радио Свобода ведет прямую трансляцию отбытия Трампа на YouTube.

Супруги немного попозировали для прессы, а потом погрузились на борт специального вертолета ВВС США.

Сообщается, что Трамп с женой улетели в штат Флорида - на курорт Мар-а-Лаго в город Палм-Бич. Причем, в нарушении американских традиций, они не будут присутствовать на инаугурации 46-го президента США Джо Байдена (которая начнется в 18:15 по киевскому времени).

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