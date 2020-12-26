Трамп сравнил США с Афганистаном и сделал заявление в адрес Байдена

Трамп по-прежнему считает, что выборы президента США-2020 были сфальсифицированы.
По сравнению с выборами президента США в 2020 году даже выборы в Афганистане были более безопасными и лучше организованными. Процедуру голосования по почте можно сравнить с выборами в странах третьего мира.
Об этом заявил действующий глава американского государства Дональд Трамп, комментируя итоги президентской избирательной кампании, победу в которой одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.
По словам Трампа, выборы в США в ноябре 2020 года нельзя сравнить даже с избирательным процессом в Афганистане. Джо Байден и вовсе является "фейковым президентом", победившим в результате миллионов голосов, отправленных по почте.
"Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши (выборы) с миллионами и миллионами... отправленных по почте бюллетеней были выборами (как в странах) третьего мира. Фейковый президент!" – написал президент Америки в своем аккаунте в микроблоге Twitter.Читайте такжеТрамп планирует "грандиозно" уйти из Белого дома в день инаугурации Байдена - СМИ
Дональд Трамп новости
- Коллегия выборщиков 15 декабря приняла решение об официальном признании демократа Джо Байдена победителем выборов президента США. Он получил 306 голосов выборщиков, результат Трампа – 232 голоса.
- Официальная церемония инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена должна состояться 20 января 2021 года.
- Действующий президент Дональд Трамп, как утверждают журналисты CNN со ссылкой на свои источники, не планирует покидать Белый дом даже в день вступления Джо Байдена на пост главы государства.
- Сторонники Трампа 20 января намерены провести его неформальную инаугурацию. Таким образом, сторонники политика пытаются поддержать 45-го президента США.