Трамп сравнил США с Афганистаном и сделал заявление в адрес Байдена

Трамп назвал Байдена "фейковым президентом" / Скриншот YouTube

По сравнению с выборами президента США в 2020 году даже выборы в Афганистане были более безопасными и лучше организованными. Процедуру голосования по почте можно сравнить с выборами в странах третьего мира.

Об этом заявил действующий глава американского государства Дональд Трамп, комментируя итоги президентской избирательной кампании, победу в которой одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

По словам Трампа, выборы в США в ноябре 2020 года нельзя сравнить даже с избирательным процессом в Афганистане. Джо Байден и вовсе является "фейковым президентом", победившим в результате миллионов голосов, отправленных по почте.

"Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши (выборы) с миллионами и миллионами... отправленных по почте бюллетеней были выборами (как в странах) третьего мира. Фейковый президент!" – написал президент Америки в своем аккаунте в микроблоге Twitter.Читайте такжеТрамп планирует "грандиозно" уйти из Белого дома в день инаугурации Байдена - СМИ

Дональд Трамп новости