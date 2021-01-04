Трамп требовал от властей Джорджии найти для него голоса – WP

Трамп требовал от властей Джорджии найти для него голоса / Фото Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп призывал госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в штате и "найти" для него 11780 голосов. Руководство штата всячески убеждало Трампа в невозможности таких действий.

Как сообщает издание Washington Post со ссылкой на запись разговора за 2 января, которая попала в распоряжение СМИ, "человек с голосом, похожим на голос Трампа в разный манер просит собеседников с голосами, похожими на голоса госсекретаря штата и его юридического советника Райана Джермани о пересчете голосов в штате".

"Поэтому смотри. Все, что я хочу сделать, это такое. Я просто хочу найти 11780 голосов, что на один больше, чем мы. Потому что мы выиграли этот штат.

Вы знаете, что они сделали, и вы это не раскрываете. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста.

Это невозможно, чтобы я проиграл в Джорджии. Невозможно. Мы выиграли штат с преимуществом в сотни тысяч голосов", - приводит текст разговора издание.

Собеседники Трампа уверяли его, что тот владеет ложными данными о результатах выборов и убеждали в абсолютной точности подсчета голосов в штате.

Все стороны, которые по версии издания участвовали в разговоре, не дали комментарии касательно подтверждения деталей телефонной беседы.

Сам Трамп за 4 часа до обнародования записи вспомнил о разговоре с госсекретарем Джорджии в своем Twitter.

"Вчера я говорил с госсекретарем Брэдом Раффенспергером об округе Фултон и фальсификацию избирателей в Джорджии. Он не хотел или не мог ответить на следующие вопросы как афера по" бюллетеней под столом ", уничтожение бюллетеней," избирателей "не из штата, мертвых избирателей и др. Он вообще ничего не понимает!", - сказал Трамп.

Добавим, Белый дом анонсировал выступление Трампа с победной речью в понедельник, 4 января, в Джорджии, где, согласно официальным данным, победу одержал его соперник Джо Байден.

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