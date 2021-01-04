УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Трамп требовал от властей Джорджии найти для него голоса – WP

4 января 2021, 07:47
Прослушать новость
Остановить

В распоряжение СМИ попала запись разговора Трампа и госсекретаря штата Джорджия.

Дональд Трамп
Трамп требовал от властей Джорджии найти для него голоса / Фото Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп призывал госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в штате и "найти" для него 11780 голосов. Руководство штата всячески убеждало Трампа в невозможности таких действий.

Как сообщает издание Washington Post со ссылкой на запись разговора за 2 января, которая попала в распоряжение СМИ, "человек с голосом, похожим на голос Трампа в разный манер просит собеседников с голосами, похожими на голоса госсекретаря штата и его юридического советника Райана Джермани о пересчете голосов в штате".

"Поэтому смотри. Все, что я хочу сделать, это такое. Я просто хочу найти 11780 голосов, что на один больше, чем мы. Потому что мы выиграли этот штат.

Вы знаете, что они сделали, и вы это не раскрываете. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста.

Это невозможно, чтобы я проиграл в Джорджии. Невозможно. Мы выиграли штат с преимуществом в сотни тысяч голосов", - приводит текст разговора издание.

Собеседники Трампа уверяли его, что тот владеет ложными данными о результатах выборов и убеждали в абсолютной точности подсчета голосов в штате.

Все стороны, которые по версии издания участвовали в разговоре, не дали комментарии касательно подтверждения деталей телефонной беседы.

Сам Трамп за 4 часа до обнародования записи вспомнил о разговоре с госсекретарем Джорджии в своем Twitter.

"Вчера я говорил с госсекретарем Брэдом Раффенспергером об округе Фултон и фальсификацию избирателей в Джорджии. Он не хотел или не мог ответить на следующие вопросы как афера по" бюллетеней под столом ", уничтожение бюллетеней," избирателей "не из штата, мертвых избирателей и др. Он вообще ничего не понимает!", - сказал Трамп.

Добавим, Белый дом анонсировал выступление Трампа с победной речью в понедельник, 4 января, в Джорджии, где, согласно официальным данным, победу одержал его соперник Джо Байден.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • 14 декабря бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах. По результатам голосования Джо Байден набирает 302 голоса выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.
  • 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его всё-таки не изберут по результатам выборов 2020 года.
  • 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
  • 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

новости США Дональд Трамп выборы в США президентские выборы в США
Сейчас вы просматриваете новость «Трамп требовал от властей Джорджии найти для него голоса – WP». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Мешок на голове, руки в наручниках: в Турции нашли мертвой украинкуМешок на голове, руки в наручниках: в Турции нашли мертвой украинку Убийство украинки в Турции: СМИ разузнали, кем была жертваУбийство украинки в Турции: СМИ разузнали, кем была жертва В Bellingcat заявили о трех убийствах, которые связаны с отравителями НавальногоВ Bellingcat заявили о трех убийствах, которые связаны с отравителями Навального "Наивный сказочник": новогоднее обращение Зеленского вызвало бурю эмоций в России"Наивный сказочник": новогоднее обращение Зеленского вызвало бурю эмоций в России В России умер легендарный "человек-амфибия" Владимир КореневВ России умер легендарный "человек-амфибия" Владимир Коренев
Следующий материал

Последние новости

08:20
Коронавирус в Украине 4 января – за сутки выявили чуть более 4 тысяч случаев заражения
08:15
Сауна: главные преимущества для здоровья и "правильная дозировка" Видео
07:47
Трамп требовал от властей Джорджии найти для него голоса – WP Видео
07:44
Синоптики дали прогноз погоды на январь Видео
07:15
Генерал объяснил, какой шанс закончить войну на Донбассе есть у Украины Видео
Реклама
07:09
Путин в новогоднем обращении повторил трюк Сталина Видео
06:53
Реванш Медведчука и "королева" Зеленский: главные вызовы для Украины в 2021 году мнение
06:32
В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото Фото
06:01
"Я устал, я ухожу": что ждет Зеленского в 2021 году
05:28
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
04:57
Ученые объяснили, как связаны лысина и мужская сексуальность
04:24
Модные ошибки, которые неимоверно полнят женщин Видео
03:50
Цифра с пятью нулями: биткоину напророчили новый взлет Видео
03:13
Политолог объяснил, как приход Байдена к власти повлияет на Украину Видео
02:20
Ученые зафиксировали сигнал из космоса и вероятную внеземную жизнь
01:36
Гороскоп на 5 января для всех: любовь, нежность и "ударная" новость Видео
00:55
Как делать профилактику болезней сердца - ответ ученых Видео
00:19
Как красиво поздравить с Днем ангела Анастасии – открытки и тексты
03 января, воскресенье
23:58
Россия ощутимо сократила добычу нефти из-за мирового кризиса
23:39
Эксперт назвал сумму пенсии украинцев при накопительной системе Видео
Реклама
23:36
Гороскоп на 4 января 2021 года для всех: широкая улыбка Фортуны и карьерная расплата Видео
23:05
Разведка предупредила о возможном вторжении РФ из-за воды для Крыма Видео
22:33
Коронавирус в Украине 3 января – за сутки выявили 4,5 тысячи больных Видео
22:16
Над Мраморным морем самолет пошел на экстренную посадку после столкновения с птицами
22:11
Сенаторы-республиканцы призвали Конгресс утвердить победу Байдена Видео
21:37
В Крыму избили супругу и дочь украинского активиста Видео
21:23
В Польше украинка растрощила десять автомобилей в ДТП
21:01
Эстония выдвинула Путину территориальные претензии
20:45
В Италии украинка выпала из окна из-за тоски по родине
20:35
Грачевский рассказал о своем состоянии после госпитализации с COVID-19
20:10
Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го Фото
19:52
В Украине значительно повышена норма по коронавирусу - Минздрав
19:45
Астролог назвал пруна января №1 Видео
19:44
Мутировавший штамм COVID-19 добрался до Таиланда Видео
19:18
Трамп прошелся по статистике коронавируса в США
19:17
Синоптик спрогнозировал Украине снежный и морозный период Видео
19:08
Каждый год по ребенку: под Хмельницким женщина родила 18 малыша Видео
18:48
Мендель в стильном костюме похвасталась тату Видео
18:33
В Польше украинские туристы провалились под лед на озере Морске-Око
18:12
Будьте осторожны: водителей Киева предупредили об опасности Видео
Реклама
18:03
Убийство украинки в Турции: СМИ разузнали, кем была жертва
17:40
Украина отменила пошлины на ввоз вин по требованию ЕС
16:54
У Байдена придумали, как окончательно разобраться с Трампом - Bloomberg Видео
16:45
США похвастались, как жестко "щемили" Россию из-за Украины Видео
16:30
В моду на весну-лето 2021 входят широкие брюки и длинные плащи из 90-х Фото Видео
16:04
"Шерсть на спине дыбом": Усика поймали на недопустимой ошибке Видео
15:44
Языковой омбудсмен уточнил, кому придется обязательно сдавать экзамен по украинскому Видео
15:36
Степанов самостоятельно выбрал поставщика вакцины от коронавируса - глава Медзакупок Видео
14:42
На Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста - СМИ Видео
14:39
Мешок на голове, руки в наручниках: в Турции нашли мертвой украинку
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять